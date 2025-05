Aeroporto di Comiso: sulla RAI lo scontro tra i sindaci di Comiso e Acate dopo il video denuncia di quest’ultimo

Comiso – “Chi ha fatto il video è andato appositamente dopo l’annuncio di Aeroitalia di rinunciare ai voli su Comiso. Personalmente vigilo sull’aeroporto da 7 anni, da quando sono sindaco di Comiso”.

“I risultati (della vigilanza) però non sono granchè”.

Si è concluso con quest’ultima battuta del sindaco di Acate, Gianfranco Fidone, l’acceso dibattito con la collega di Comiso, Maria Rita Schembari (nella doppia veste anche di presidente della Provincia) che ha animato gli studi di Rai News 24. Al centro del dibattito, moderato con non pochi problemi dalla giornalista Adele Grossi, il video girato dal sindaco di Acate all’interno dell’aeroporto di Comiso desolatamente vuoto. Un video che, pubblicato sui social, ha ricevuto centinaia di migliaia di visualizzazioni suscitando l’interesse dei grandi media nazionali come Repubblica e Rai. Obiettivo raggiunto da parte di Gianfranco Fidone che con la sua incursione stile Iene voleva sollevare quella coltre di silenzio che circondava il destino dello scalo casmeneo. “Mi sono fatto un giro per vedere se c’erano voli ma non ho trovato nulla, se non il deserto dei Tartari. Una situazione paradossale, un problema politico legato allo sviluppo del territorio visto che si tratta di una struttura strategica che abbraccia non solo la provincia di Ragusa ma parte di Siracusa, Catania, Enna, Caltanissetta e Agrigento. Non voglio crocifiggere nessuno ma non posso far finta di nulla o mi macchierei di una complicità di cui non ho voglia” ha sostenuto Fidone. “Il video è stato girato appositamente in una giornata senza voli” ha subito sbottato la neo presidente della Provincia che in qualità di Sindaco di Comiso è anche socio della società di gestione dell’aeroporto. “Fidone è andato là ben sapendo che Aeroitalia aveva già sospeso i voli dal 14 maggio. Facendo così danneggia il territorio perché anche un passeggero che vorrebbe scegliere Comiso, vedendo questo video, viene frenato”. “Prima del 14 maggio Comiso faceva 2 voli al giorno e poi il nulla. Briciole per un aeroporto che potrebbe tranquillamente superare il milione di passeggeri all’anno” la incalza il sindaco di Acate. La Sindaca, visibilmente contrariata, risponde stizzita: “ Le compagnie internazionali, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione e dalla Provincia da ottobre garantiranno nuove tratte. Cosa proporresti tu che sei più bravo di me?” chiude in maniera provocatoria il suo intervento Maria Rita Schembari. Sono felice che si riconoscano i dati oggettivi e incontestabili. Bisogna andare indietro nel tempo, fino al 2017 quando si contavano 10-12 voli al giorno. Da allora un calo costante, circa il 15% l’anno fino ai due voli giornalieri vantati dalla Sindaca di Comiso prima del 14 maggio. Io sarò il primo a tornare in aeroporto e ringraziare il sindaco di Comiso e la SAC per averlo rilanciato, quando e se succederà. Però non riesco a capire come si può considerare accettabile la situazione di un aeroporto con due voli al giorno? Come può essere economicamente sostenibile? %. Il problema è la società di gestione, la SAC, di cui è socio anche il Comune di Comiso, che è la stessa di Catania e che non ha voluto investire su Comiso. Ci deve essere la volontà di farlo crescere senza far finta che tutto vada bene”.

Salva