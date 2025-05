Nomad Music Festival 2025, la musica che fa vibrare

Ritorna Nomad Music Festival, il festival musicale di Palermo che questa estate giunge alla sua terza edizione, un viaggio sonoro nel cuore verde del capoluogo siciliano.

Tra le fronde secolari di Villa Tasca, uno degli esempi più affascinanti del giardino romantico siciliano, Nomad Music Festival declinerà tre serate evento per l’edizione 2025. Tre appuntamenti estivi, nelle date del 13 giugno, 11 luglio e 1 agosto trasformeranno il parco storico di 8 ettari di Villa Tasca, con i suoi caratteristici alberi monumentali, in un palcoscenico vibrante che unisce suoni, paesaggi botanici ed energie condivise.

Nomad Music Festival è il boutique festival che si distingue per la sua proposta musicale ricercata e trasversale che mixa sul palco alcuni tra i più interessanti artisti internazionale a talenti della scena locale, in un viaggio sonoro che spazia tra afrobeat, cumbia, highlife, afroblues, samba, folk, tropical ed elettronica. A completare l’esperienza, una selezione gastronomica che celebra i sapori del territorio e una cocktail list interamente made in Sicily, pensata per esaltare ogni momento del festival.

“L’obiettivo non è solo far ballare, ma anche creare uno spazio in cui la musica possa diventare un’occasione di incontro, riflessione e scoperta – racconta Gabriele Giannetto, direttore artistico del Nomad Music Festival – l’idea è quella di creare un momento di maggiore consapevolezza, attraverso una festa che possa valorizzare il territorio, mettere in rete realtà locali virtuose, e favorire relazioni commerciali e personali autentiche. Ogni appuntamento è pensato per generare connessioni, tra le persone e con il luogo che le accoglie.”

Il Nomad Music Festival 2025 non è solo un evento: è una comunità in movimento, che condivide musica, cultura e bellezza sotto le stelle. Ogni giornata, dalle 16:00 fino a notte inoltrata, offre un viaggio sonoro immersivo, arricchito da performance coinvolgenti e sonorità ricercate.

La line up

13 giugno: ritmi globali e groove tropicali

La giornata inaugurale si apre venerdì 13 giugno con le Skanking Warriors, che con le loro vibrazioni reggae e dub creeranno un’atmosfera rilassata e coinvolgente. A seguire, Vincenzo Allotta condurrà il pubblico attraverso un set che fonde sonorità mediterranee e world music, perfetto per il tramonto tra gli alberi secolari del parco. Mentre il collettivo italo-argentino Pacha Kama e La Tribù animeranno la serata con un’esplosione di ritmi sudamericani, tra cumbia colombiana, son cubano e chacarera argentina. La loro performance, ispirata alle tradizioni precolombiane, trasformerà il palco in una festa tropicale. La notte proseguirà con Coco Maria, DJ e curatrice musicale messicana, che incanterà il pubblico con una selezione di bossa nova, samba e cumbia, mescolando rarità latinoamericane con un’energia contagiosa. A chiudere la serata sarà l’attesissimo DJ set di Quantic, alias di Will Holland, produttore britannico noto per la sua abilità nel fondere funk, soul e ritmi latini. Il suo set promette un viaggio musicale che attraversa continenti e decenni, con una miscela di suoni organici e groove elettronici.

11 luglio: elettronica e sperimentazione sonora

Il secondo appuntamento del festival è previsto per venerdì 11 luglio e vedrà Mistical Sound aprire le danze con un set che esplora le profondità del raggae e della dub. Donna Leake, DJ di base a Londra, rinomata per le sue selezioni eclettiche, accompagnerà il pubblico con una selezione che spazia dal jazz alla musica latina. A seguire la band Rahgoo Collective porterà sul palco un mix di jazz fusion con influenze mediorientali, creando un’atmosfera ipnotica e avvolgente, mentre il live set di Oceanvs Orientalis, progetto del compositore turco Safak Ozkutle, offrirà una fusione di suoni tradizionali anatolici ed elettronica contemporanea, per un’esperienza sonora unica. A concludere la serata sarà Acid Pauli, alias di Martin Gretschmann, noto produttore tedesco di musica elettronica, promette di trasformare la pista da ballo in un viaggio sensoriale profondo con i suoi set psichedelici e sperimentali che trascendono i confini dei generi musicali.

1 agosto: house, disco e soul per una notte indimenticabile

La terza e ultima data del festival inizierà il primo agosto con Marina Morena, che porterà sul palco una selezione di brani della sua collezione di musica brasiliana, creando un’atmosfera calda e accogliente. Bjondo seguirà con un set che mescola disco e house music con influenze world. Successivamente il Collettivo La Scoteca animerà la serata con una performance che unisce groove e ritmi dance, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza partecipativa e festosa. Danilo Plessow, noto anche come Motor City Drum Ensemble, offrirà un set che fonde house, jazz e soul, con una selezione musicale raffinata e coinvolgente. A chiudere il festival sarà Hunee, DJ internazionale apprezzato per la sua capacità di mescolare generi diversi in set dinamici e pieni di energia. La sua selezione musicale, che spazia dalla disco alla house con influenze globali, promette di far ballare il pubblico fino a notte fonda.

Il Nomad Music Festival 2025 si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura, offrendo un’esperienza unica nel cuore verde di Palermo.

Il costo del biglietto per ciascuna giornata è di 22 €. I biglietti sono disponibili su DICE.fm. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile seguire i canali social

