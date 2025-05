Mucca scivola in una cava a Modica: salvataggio rocambolesco con l’elicottero dei Vigili del Fuoco(VIDEO)

MODICA – Attimi di apprensione domenica pomeriggio nelle campagne modicane, precisamente in contrada Cava Martorina, dove una mucca è accidentalmente scivolata in un tratto scosceso. L’allarme è stato lanciato da un allevatore del posto, che, dopo aver tentato invano di riportare l’animale in sicurezza con l’aiuto di altri colleghi, due pale meccaniche e delle corde, ha dovuto arrendersi all’impervietà del terreno e richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco di Modica.

Giunta sul posto, la squadra dei pompieri, guidata dal capo squadra, ha immediatamente compreso la complessità della situazione. La conformazione del terreno rendeva impossibile un recupero via terra in tempi brevi e con la necessaria sicurezza per l’animale e per gli stessi soccorritori. Considerata la difficoltà, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Tuttavia, l’ora tarda e le sopraggiunte condizioni di scarsa illuminazione hanno imposto un rinvio delle operazioni di soccorso alla mattinata odierna.

Alle prime luci dell’alba, le operazioni di salvataggio sono riprese. La mucca, nel frattempo assistita e sedata da un veterinario per minimizzare lo stress e il rischio di ulteriori ferite, è stata accuratamente bendata e imbracata. Con grande precisione e perizia, l’animale è stato delicatamente issato dal verricello dell’elicottero.

Dopo una breve ma intensa fase di volo, la mucca è stata deposta in un campo pianeggiante, lontano dal pericolo. Un sospiro di sollievo ha accolto il successo dell’operazione, che ha visto la sinergia e la professionalità di diverse figure.

Un sentito plauso va a tutto lo staff dei Vigili del Fuoco di Modica per la prontezza, la competenza e la determinazione dimostrate in questo delicato intervento, che ha permesso di salvare una vita animale in condizioni tutt’altro che semplici.

foto Giovanni Antoci

