Le reazioni dopo schianto nave scuola messicana sul ponte di Brooklyn

Un evento drammatico che ha scosso la città di New York e il mondo marittimo l’impatto sul ponte di Brooklyn che ha danneggiato le punte dei tre alberi alti 43 metri dello storico veliero messicano Cuauhtémoc , impedendo la continuazione della crociera di addestramento iniziata ad Acapulco, nello stato sud occidentale di Guerrero, il 6 aprile scorso con a bordo 277 persone, tra cui 147 cadetti della marina.

“Siamo molto dispiaciuti per la morte di due membri dell’equipaggio della Cuauhtémoc Training Ship, che ha hanno perso la vita nello sfortunato incidente nel porto di New York. La nostra solidarietà e il nostro sostegno alle famiglie”, ha scritto il presidente del Messico Claudia Sheinbaum Pardo in un messaggio pubblicato su X.

Dinamica dell’incidente

Il veliero, “avrebbe” perso potenza mentre il capitano stava manovrando, venendo trascinato dalla corrente verso il ponte. L’impatto violento degli alberi sul ponte ha causato la caduta delle punte dell’albero sul ponte della nave, causando 2 morti e 19 feriti, di cui 3 in condizioni gravi. Testimoni hanno riferito di aver assistito a scene di panico, con le urla dei marinai sospesi nel vuoto mentre le strutture crollavano.

Reazioni e conseguenze

Il sindaco di New York, Eric Adams, ha dichiarato che il ponte non ha subito danni strutturali, anche se le ispezioni sono ancora in corso. La Marina messicana ha annunciato l’apertura di un’inchiesta.

