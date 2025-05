DialoCanto mercoledì 21 maggio h.18.00, scalinata di San Pietro

In occasione della Giornata Mondiale della diversità culturale e per il dialogo e lo sviluppo, abbiamo deciso come amministrazione e trovando piena collaborazione negli istituti della nostra Città – ha dichiarato Concetta Spadaro, assessore Politiche educative e Politiche sociali, di coinvolgere 700 voci delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, rendendole protagoniste nel cuore del centro storico. Sarà la scalinata di San Pietro, alle 18 di mercoledì prossimo 21 maggio, il luogo dove la suggestione del canto lancerà un messaggio di unione e condivisione. ‘DialoCanto’ è il nome dell’iniziativa che ho promosso come assessorato alle Politiche educative e alle Politiche sociali. 700 voci insieme che sono le future generazioni che frequentano le classi dei quattro istituti comprensivi di Modica con brani d’orchestra e coreografie curati dal Liceo musicale e coreutico ‘Giovanni Verga’. Musica, suoni, voci, cultura uniti in un luogo simbolo della nostra Città. Credo fortemente in questa iniziativa e nel messaggio di pace e unione che essa vorrà trasmettere. Sarà bellissimo – ha concluso l’assessore – vedere tanta gioventù tutta insieme raccontare all’unisono l’emozione che solo la musica e le voci del canto, sanno regalare.

