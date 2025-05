I “Lupetti” dell’AGESCI “Modica 1” inaugurano una Biblioteca dedicata a Nino Ciacera Macauda

Modica – Un’emozionante cerimonia ha segnato ieri l’inaugurazione della piccola biblioteca intitolata a Nino Ciacera Macauda, un luogo speciale nato dalla sinergia tra i sogni e l’impegno dei lupetti e delle lupette del “branco Fiore Rosso” della Comunità Capi del Gruppo AGESCI Modica 1 e la generosità degli amici della Scuola di Servizio Sociale “Stagno D’Alcontres”. Proprio quest’ultima, in occasione delle esequie di Nino, ha voluto onorare la sua passione per la lettura con una donazione che ha reso possibile la realizzazione di questo prezioso spazio culturale.

L’evento inaugurale ha visto la commossa partecipazione dei familiari di Nino, dei responsabili della scuola di servizio sociale, dei genitori dei giovani scout e dell’assessore alle Politiche Sociali, Concetta Spadaro, che ha avuto l’onore di tagliare il nastro. L’assessore Spadaro ha portato i saluti della sindaca Maria Monisteri e, forte della sua lunga esperienza come preside di un istituto comprensivo modicano, ha sottolineato con passione l’importanza cruciale dei libri nel nutrire le menti, rendendo i giovani cittadini liberi e capaci di lasciare un’impronta positiva nella società. Ha inoltre ribadito l’attenzione dell’amministrazione verso il benessere dei bambini e delle bambine della città, annunciando futuri progetti dedicati alla loro crescita.

La biblioteca, un vero e proprio scrigno di storie e conoscenza, ha trovato la sua casa nella sede dei lupetti, situata in via Carlo Papa, nel cuore pulsante di Modica. Questo posizionamento strategico la renderà facilmente accessibile a tutti i bambini del quartiere, offrendo loro un’opportunità unica per esplorare nuovi mondi attraverso le pagine dei libri.

Un esempio tangibile di come l’amore, la collaborazione e la passione per la cultura possano dare vita a iniziative significative per la comunità, lasciando un segno tangibile nel presente e coltivando un futuro ricco di opportunità per i più giovani.

Salva