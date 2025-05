Modica, seminario sulla propensione dei giovani al volontariato

MODICA – La Scuola per Assistenti Sociali “Stagno D’Alcontres” sta realizzando diverse attività per porre l’attenzione sul mondo giovanile. Alcune di queste riguardano la propensione dei giovani al volontariato e la propensione delle nuove generazioni al dono. Nel corso degli ultimi anni, sono numerose le organizzazioni che denunciano una diminuzione di volontari disponibili. Eppure sono tanti i giovani che vorrebbero prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria disponibilità per svolgere attività di volontariato. Per comprendere le dinamiche di tale fenomeno, è stato organizzato per questo lunedì un seminario di studi per presentare le attività realizzate e condividere le riflessioni con giovani, adulti di riferimento e professionisti. Il tema è “Diventare giovani volontari: il dono di sé per generare valore sociale ed economico”. L’appuntamento è per le 9:30 presso la sede di Corso Francesco Crispi a Modica. Dopo i saluti di Gian Piero Saladino, Direttore della Scuola per Assistenti Sociali “Stagno D’Alcontres”; di Maria Monisteri Caschetto, Sindaco di Modica; e di Giuseppe Ciulla, Presidente CROAS Sicilia, sono previsti diversi interventi con Tonino Solarino, Psicoterapeuta; Letizia Frasca, Psicologa; Noemi Solarino, Psicologa; Corrado Parisi, Docente/tutor Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres”; Maurilio Assenza, Responsabile Casa Don Puglisi di Modica; Don Carmelo Buccieri SDB, Delegato Salesiani Cooperatori Ragusa; Salvatore Poidomani, Presidente AVIS provinciale di Ragusa; Giovanni Provvidenza, Presidente ANFFAS di Modica; e Marisa Scivoletto, Capo scout AGESCI “Modica 1”. Modererà Carla Belluardo, Docente/tutor Scuola per Assistenti Sociali “Stagno D’Alcontres”.

