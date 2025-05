Ragusa, Dehors: è necessario rispettare le prescrizioni

Ragusa – “In una città che vede crescere la sua attrattività turistica e che ha la fortuna di avere splendidi scorci e una forte tradizione enogastronomica – afferma l’assessore allo Sviluppo economico, Giorgio Massari – le richieste per dehors si susseguono. I nostri uffici sono al lavoro per dare riscontro alle diverse esigenze e supportare le attività economiche in questa procedura assai importante, nel rispetto delle metrature e degli obblighi previsti dalle norme. Allo stesso modo chiediamo a nostra volta supporto ai titolari delle attività, affinché rispettino le prescrizioni e tutto sia in regola ai prossimi controlli”.

“Quella dei controlli – prosegue l’assessore alla Polizia Locale e Centro Storico, Giovanni Gurrieri – è un’esigenza espressa tanto dai commercianti affinché vi sia una leale concorrenza, quanto dai cittadini affinché i pubblici spazi siano ordinati, decorosi e in sintonia con il patrimonio monumentale della città. A tal proposito la Commissione Centri storici ha avviato l’iter per la redazione del Regolamento per il decoro urbano, per la tutela dei beni culturali e delle attività in Centro storico, proprio per rafforzare questi principi. Questi giorni rappresentano quindi il momento migliore per regolarizzare la propria posizione ed evitare ogni sanzione. Convinti che educare sia meglio che reprimere, ricordo che per l’occupazione abusiva di strada urbana non rispettando le prescrizioni per o mancato rinnovo, ivi comprese le estensioni, la sanzione è di €173 con obbligo di rimozione entro 3 giorni”.

