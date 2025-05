Ragusa. Convegno su “L’affido, un gesto d’amore: proviamo ad essere genitori di cuore” organizzato dai Lions

Ragusa. Venerdì alle ore 17:00, presso la Chiesa della Badia in Corso Italia, si terrà un importante convegno dedicato all’affido familiare, un tema di grande valore per la comunità. L’evento, dal titolo “L’affido, un gesto d’amore: proviamo ad essere genitori di cuore”, è organizzato dai Lions Club della circoscrizione Ragusa, con il Lions Club Ragusa Host come capofila, e vede la collaborazione del Comune di Ragusa e del Soroptimist di Ragusa. Attraverso testimonianze e interventi di esperti autorevoli, si approfondiranno gli aspetti umani, sociali e giuridici di questa scelta di grande generosità. Interverranno: Rosalia Montineri, giudice minorile presso il Tribunale per i Minori di Catania, su “Il Tribunale nell’affido”; Giuseppe Biagi, giudice onorario presso il Tribunale per i Minori di Catania, su “La famiglia nell’affido”; Maria Carfì, responsabile dell’area minori del Comune di Ragusa, su “Esperienze di affido familiare”; Claudia Parrino, garante dei diritti dell’infanzia del Comune di Ragusa. A moderare i lavori sarà l’avvocato Francesca Corbino, mentre alcune famiglie affidatarie e ragazzi affidati condivideranno le loro esperienze, offrendo preziosi spunti di riflessione. Interverrà anche l’associazione “Meta Cometa”, che gestisce le famiglie e i bambini affidatari. L’incontro rappresenta un’opportunità per comprendere meglio il valore dell’affido familiare e il suo impatto sulla vita di tanti bambini e ragazzi.

Salva