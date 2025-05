Installare una porta blindata elettronica: quali vantaggi per la casa?

Installare una porta blindata elettronica nella propria abitazione rappresenta un’ottima prerogativa: non solo questi modelli, essendo moderni, sono in genere molto affidabili dal punto di vista strutturale, ma offrono una serie di funzioni “smart” che accentuano significativamente il comfort e la sicurezza e rendono più pratica ed efficiente la gestione dell’immobile.

Quali sono, dunque, i principali punti di forza di questi prodotti? Andiamo a scoprirli.

La comodità e la sicurezza della biometria grazie alle serrature a impronta digitale

Anzitutto, come si può notare dando un’occhiata al sito web di un’azienda specializzata quale www.arieteporteblindate.it, oggi sono disponibili delle porte blindate elettroniche munite di serratura ad impronta digitale.

Fino a poco tempo fa, il ricorso a dati biometrici riguardava prettamente dei contesti di massima sicurezza, oggi invece anche la tecnologia domestica può dotarsi di questa funzione, la quale è utilissima sia in termini di praticità, non sarà più necessario, infatti, utilizzare delle chiavi, sia in termini di sicurezza, dal momento che le impronte digitali sono un dato univoco e non replicabile.

Il lettore biometrico, ad ogni modo, può essere tranquillamente affiancato da altre metodologie di apertura, sia digitali che non.

Gestione domotica: apri e chiudi la porta d’ingresso anche quando sei fuori casa

Le porte blindate elettroniche di ultima generazione sono a tutti gli effetti dei dispositivi domotici, ciò significa che è possibile gestirle comodamente da remoto, utilizzando il proprio smartphone.

In questo modo, dunque, la porta di casa può essere aperta e chiusa anche quando si è altrove, e questa è una prerogativa che può rivelarsi utile in tante diverse occasioni nella quotidianità.

Se si ha una persona addetta alle pulizie, ad esempio, la si può far accedere nel mentre si è al lavoro, lo stesso vale se ha bisogno di entrare in casa un parente o qualsiasi altra persona di fiducia.

Uno storico degli ultimi accessi, con i dati di ogni movimento

Se gli accessi all’abitazione sono digitalizzati, a prescindere dal fatto che siano eseguiti tramite lettore biometrico o meno, è possibile mantenerne traccia, e questo è un grande valore aggiunto che viene spesso trascurato.

Avere a disposizione sul proprio smartphone uno storico di tutti gli ultimi accessi accentua in maniera importante la sicurezza e consente di avere un quadro chiaro e certificato dei movimenti compiuti, nel caso in cui dovesse presentarsi la necessità.

Grazie a questo sistema è possibile sapere con esattezza, ad esempio, a che ora sono entrati in casa i propri collaboratori domestici, ma soprattutto si può avere traccia di eventuali tentativi di accesso non autorizzati.

Rilevatori di presenza, spioncini digitali, altoparlanti domotici e tante altre preziose tecnologie

Molte delle porte blindate elettroniche moderne sono munite di tecnologie che, in un passato non lontano, sarebbero state considerate a dir poco avveniristiche, le quali offrono ben più che un semplice aiuto nell’accentuare i livelli di sicurezza.

Alcuni modelli, ad esempio, sono muniti di sensori, in grado di rilevare tempestivamente la presenza di qualcuno che sosta dietro la porta d’ingresso senza suonare e senza effettuare la regolare procedura d’accesso.

In modo altrettanto automatico può essere avviata una registrazione tramite lo spioncino digitale, anch’esso gestibile interamente in maniera domotica, si può comunicare da remoto con chi suona il campanello anche quando non si è in casa grazie a degli altoparlanti integrati e tanto, tanto altro ancora.

Nessun rischio di restare chiusi fuori casa, e la porta si chiude automaticamente

Se con le classiche chiavi l’eventualità di restare chiusi fuori di casa per un banale errore è tutt’altro che remota, utilizzando una moderna porta blindata elettronica questo problema non si pone, proprio perché l’apertura è gestibile tranquillamente da smartphone e con automatismi altrettanto affidabili.

E quante volte, invece, capita di uscire di casa e non ricordare se la porta è stata chiusa? Anche in questo caso, nessun problema: una moderna porta blindata elettronica si chiude automaticamente dopo un lasso temporale predefinito, nel caso in cui non sia stata effettuata la chiusura manuale.

Salva