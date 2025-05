A Pozzallo “Mare…vero. L’essenza di un borgo”

A Pozzallo l’apertura dell’evento Mare_vero”, un’esposizione dedicata al modellismo navale e alla marineria, che si terrà presso lo Spazio Cultura Meno Assenza a Pozzallo. La manifestazione celebra la tradizione marittima della nostra comunità, portando alla luce l’arte e la passione che si celano dietro il modellismo navale.

Ingresso libero dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 19 e la domenica dalle 18 alle 21 L’evento è un’opportunità unica per immergersi nella storia della marineria locale e ammirare splendidi modelli realizzati da esperti artigiani e appassionati del settore.

Per le scuole e i gruppi, sono disponibili visite guidate su prenotazione. Per fissare un appuntamento o per ulteriori informazioni, si deve contattare l’Ufficio Turistico al numero 0932 18392276. Le visite guidate offrono un’opportunità preziosa per approfondire la conoscenza delle tecniche di modellismo e del legame tra la comunità di Pozzallo e il mare.

L’esposizione MARE_VERO non è solo un evento per gli appassionati di modellismo, ma un’occasione per tutti di riscoprire la bellezza della cultura marittima.

Salva