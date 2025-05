Storico traguardo per ANPA Ragusa alle elezioni RSU 2025: Garofalo guida la vittoria

Ragusa – L’ANPA (Associazione Nazionale Personale ATA) di Ragusa celebra con grande entusiasmo il risultato delle recenti elezioni RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) che si sono svolte dal 14 al 16 aprile scorsi. L’associazione si è affermata come primo sindacato ATA nella provincia di Ragusa per il comparto scuola, un traguardo che segna una crescita significativa e consolida la sua leadership nel settore.

Il successo è stato particolarmente marcato nel mondo della scuola, dove l’ANPA ha registrato un incremento di quasi 7 punti percentuali, passando dal 37% ottenuto nel precedente triennio all’attuale 44%. Un risultato definito “storico” all’interno dell’organizzazione sindacale, che testimonia la crescente fiducia riposta dai lavoratori della scuola nell’ANPA.

Questo straordinario risultato è attribuito in gran parte alla passione, abnegazione e umiltà del segretario provinciale, il signor Salvatore Garofalo. La sua leadership si è rivelata cruciale nel delineare strategie efficaci, organizzare incontri mirati e definire percorsi che hanno favorito una forte convergenza all’interno dell’organizzazione. Un plauso va anche ai “veterani” del sindacato ATA in provincia di Ragusa, i signori Pelligra Bartolo e Piero Falla, veri pionieri che hanno contribuito in modo significativo a questo successo.

Il risultato ottenuto è il frutto di un impegno costante e mirato, perseguito con determinazione fin dal giorno successivo alle precedenti elezioni. La stima e la conoscenza che il signor Garofalo gode nell’ambito del personale ATA della scuola ragusana hanno giocato un ruolo fondamentale nel costruire questo consenso.

“Un risultato targato team Garofalo Salvatore in tutto e per tutto”, sottolinea con enfasi la nota diffusa dall’ANPA.

L’ANPA, sindacato di categoria, ha garantito una presenza capillare in tutte le scuole della provincia di Ragusa e, sotto la guida di Salvatore Garofalo, ha ottenuto l’elezione di ben 20 RSU. Questo successo è la diretta conseguenza di un quotidiano lavoro di difesa dei diritti dei lavoratori, come dimostra il netto aumento percentuale rispetto alle precedenti elezioni. Complessivamente, l’ANPA ha raccolto 700 voti in provincia di Ragusa, raggiungendo una percentuale vicina al 50% dell’organico di fatto del personale ATA provinciale.

Ancora una volta, l’ANPA si è distinta all’interno della federazione GILDA UNAMS, risultando il sindacato con il maggior numero di preferenze e di RSU e contribuendo a posizionare la Federazione al secondo posto nella provincia di Ragusa.

La tornata elettorale ha registrato un’alta affluenza alle urne, un segnale importante di partecipazione democratica da parte dei lavoratori della conoscenza, desiderosi di avere voce nella scelta dei propri rappresentanti sui luoghi di lavoro. Questo ampio consenso premia l’impegno profuso negli anni a tutela dei lavoratori della scuola pubblica.

L’ANPA Ragusa, consapevole delle sfide future, si impegna a proseguire il proprio lavoro per rivendicare salari dignitosi, la stabilizzazione dei precari, la difesa della contrattazione, maggiori risorse per l’istruzione, l’incremento delle dotazioni organiche del personale ATA e per contrastare politiche scolastiche ritenute regressive.

Un sentito ringraziamento è rivolto a tutti i candidati che hanno partecipato alla competizione elettorale, agli iscritti, agli elettori e a tutti gli attivisti che, con il loro contributo e impegno, hanno reso possibile questo straordinario risultato. Un ringraziamento speciale va alle 20 RSU elette, presenti nella quasi totalità delle istituzioni scolastiche della provincia, che avranno il compito di costruire un efficace sistema di relazioni sindacali e di difendere i diritti dei lavoratori con nuovi strumenti negoziali. L’ANPA Ragusa assicura loro pieno supporto e sostegno in questo delicato e importante incarico.

Fidone Fabio Biagio

ANPA Ragusa

