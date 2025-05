Fly Comiso: chiusa con successo la procedura telematica della CAMCOM per le rotte internazionali

COMISO – Ottime notizie giungono dall’aeroporto di Comiso: si è conclusa con successo la procedura telematica indetta dalla Camera di Commercio per l’assegnazione delle rotte internazionali. Ben tre importanti compagnie aeree hanno partecipato al bando, dimostrando un forte interesse per lo scalo ibleo e le sue potenzialità. Si tratta di Wizz Air, Volotea ed easyJet, nomi di spicco nel panorama dell’aviazione europea.

Nei prossimi giorni, l’attesa si concentrerà sulla comunicazione ufficiale delle rotte che verranno attivate e sulle date di inizio dei nuovi collegamenti internazionali. Questa è una fase cruciale per il futuro dell’aeroporto di Comiso, che mira a rafforzare la sua connettività con l’estero.

Parallelamente, si respira ottimismo per l’arrivo imminente di una grossa e conosciutissima compagnia aerea. Questo vettore dovrebbe colmare il vuoto lasciato da Aeroitalia sullo scalo, operando collegamenti strategici con Roma e Milano fino al mese di novembre, in previsione dell’avvio della continuità territoriale. L’identità di questa compagnia è ancora avvolta nel riserbo, ma le aspettative sono alte.

Sul fronte del bando del libero consorzio provinciale, invece, non giungono novità. L’ente ha optato per una strategia differente, seguendo i consigli del comitato e di un esperto del settore. Resta da vedere quali saranno gli sviluppi futuri e come verranno impiegati i 3 milioni di euro stanziati.

Persiste, purtroppo, la distanza dal ritorno di Ryanair sull’aeroporto di Comiso, nonostante l’abolizione dell’addizionale comunale e le diverse agevolazioni messe a disposizione.

Infine, si guarda con attenzione a Vueling, auspicando che la compagnia possa presto implementare la possibilità di acquistare voli in connessione dallo scalo ibleo. Questa opzione permetterebbe ai passeggeri di raggiungere un numero maggiore di destinazioni con un unico biglietto, aumentando ulteriormente l’attrattività dell’aeroporto di Comiso.

In sintesi, mentre il fronte delle rotte internazionali e dell’arrivo di una nuova compagnia aerea genera entusiasmo, rimangono in sospeso le decisioni del libero consorzio e il tanto atteso ritorno di Ryanair. L’aeroporto di Comiso continua a lavorare per ampliare la sua offerta e migliorare la connettività per il territorio.

Salva