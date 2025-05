100 mila euro per la riqualificazione urbana a S.Croce Camerina

Un emendamento dell’Onorevole Ignazio Abbate alla scorsa manovra finanziaria, aveva permesso di inserire S.Croce Camerina tra i comuni destinatari di contributi per interventi di riqualificazione urbana, di manutenzione straordinaria, di rigenerazione urbana e di investimento. Oggi l’emissione del decreto da 100 mila euro da parte dell’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità che permetterà di intervenire nel tratto stradale compreso tra Via Monti Carpazi e Via Monti Urali. La soddisfazione del deputato della DC: “Sono soddisfatto per questo risultato – commenta l’On.Abbate – perché frutto di una collaborazione istituzionale in primis con il presidente del consiglio, Luca Agnello, e con tutti i consiglieri e gli amici della DC di S.Croce Camerina. Quello di oggi è solo l’inizio della più ampia opera di riqualificazione urbana dell’area di contrada Finaiti dove mancano da anni le più elementari opere viarie pubbliche. Mi risulta che il presidente Agnello, insieme al Sindaco e all’ufficio tecnico, abbia già effettuato i sopralluoghi per programmare il primo step di lavori che interesseranno l'area tra via Monti urali e via Carpazi, un’area densamente abitata che ha necessità di questi lavori di riqualificazione attesi da tantissimi anni”.

