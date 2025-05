Uccio De Santis torna a Pozzallo per le riprese di Mudù!

Dal 13 al 16 maggio, il celebre comico pugliese Uccio De Santis sarà a Pozzallo per registrare nuove scene della serie Mudù, trasmessa su Telenorba e diffusa sulle pagine social della produzione, che conta oltre 2 milioni di follower, e su YouTube, dove la serie ha superato i 500 milioni di visualizzazioni. “Pozzallo diventa protagonista sullo schermo, dichiara l’Assessore Monte, e grazie a questa iniziativa, la splendida costa e il patrimonio culturale della città saranno valorizzati attraverso il piccolo schermo, offrendo un’occasione per

promuovere il territorio”. “Questa esperienza, sostiene il Sindaco Ammatuna, non è solo un evento televisivo, ma anche un’opportunità per mettere in luce le bellezze naturali, la

tradizione marinara e l’accoglienza unica che caratterizzano Pozzallo”.

Un sentito grazie a tutti coloro che, con entusiasmo e ospitalità, contribuiscono a rendere questo evento ancora più speciale. I momenti più divertenti e curiosi delle riprese potranno essere seguiti attraverso le pagine social ufficiali di Uccio De Santis, che, dopo il suo spettacolo la scorsa estate, aveva promesso di tornare a Pozzallo per girare le nuove puntate della sua serie.

Le scene possono essere seguite su:

Facebook: Uccio Mudù (https://www.facebook.com/ucciomudu)

YouTube: De Santis Uccio (https://www.youtube.com/user/desantisuccio)

#Pozzallo #Mudù #PromozioneTerritorio #Cinema #Tradizione

