Pozzallo. FDI e il completamento del Lungomare Raganzino

Pozzallo – FDI comunica che la visita dell’Assessore Regionale On. Aricò al porto di Pozzallo, assieme al Senatore Sallemi, nelle scorse settimane, ha prodotto lo sblocco del finanziamento regionale per il completamento dei lavori del Lungomare Raganzino sino all’incrocio con via Dogali. E’ stato erogato, infatti, dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture , della Mobilità e dei Trasporti, diretti dall’assessore On. Aricò, il contributo per la realizzazione del primo stralcio dei lavori di completamento della riqualificazione del Lungomare Pietrenere nel tratto da via Diaz e via Dogali. Le necessarie pressioni effettuate dal Circolo FDI di Pozzallo, la vigilanza continua sulle pratiche regionali che interessano il nostro Comune ha pertanto prodotto gli effetti sperati. Diamo comunicazione alla città di Pozzallo di questo ennesimo sforzo compiuto per portare lavori e contributi nel nostro Comune, grazie alla presenza determinante di FDI nel Governo Regionale.

Salva