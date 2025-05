Modica: Autobus dell’Ast abbatte un palo dell’illuminazione pubblica

Intervento dei vigili del fuoco stamattina in C.so Sandro Pertini al Quartiere S. Cuore a Modica, a causa di un autobus dell’Azienda Ast che per motivi ancora in fase di accertamento ha abbattuto un palo dell’illuminazione elettrica, che è caduto lungo la carreggiata. Traffico in tilt fino a quando i vigili del fuoco non hanno provveduto a liberate la strada dal palo e mettere in sicurezza la zona dove è avvenuto il sinistro. Per fortuna nessun danno alle persone, solamente il bus ha subito qualche danno al vetro posteriore frantumandosi e finendo lungo il tratto della strada, che per un po’ è stata interdetta al traffico.

