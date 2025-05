Acate. Pulizia fiume Dirillo, Dipasquale: “Positivo l’avvio dei lavori, ma resta l’ombra dei mancati ristori per l’alluvione del 2023”

Acate – Il deputato regionale del Partito Democratico, Nello Dipasquale, ha partecipato oggi alla consegna dei lavori da parte dell’ESA per la manutenzione e la pulizia del fiume Dirillo. L’avvio di questi interventi, volti a ripristinare l’efficienza idrica del corso d’acqua, “rappresenta senza dubbio – dichiara Dipasquale – un fatto positivo e necessario per la sicurezza del territorio e per le attività agricole locali. Tuttavia, ritengo doveroso sottolineare come questa operazione rientri nella normale amministrazione. La manutenzione dei corsi fluviali, specialmente a valle degli invasi, dovrebbe essere una pratica costante e non un intervento straordinario reso necessario dagli eventi calamitosi”. Dipasquale pone l’accento sulla questione dei ristori promessi in seguito alla grave alluvione che ha colpito l’area nel 2023, quando l’occlusione dell’alveo del fiume Dirillo causò ingenti danni alle aziende agricole: “Ricordiamo tutti la visita del Presidente della Regione in elicottero all’indomani di quell’evento e in quell’occasione furono promessi ristori per i danni subiti. A distanza di tempo, purtroppo, dobbiamo constatare con amarezza che i nostri agricoltori non hanno ancora visto un solo euro di quei risarcimenti. Nonostante le risorse stanziate nelle diverse finanziarie e le reiterate promesse, la realtà è che le aziende agricole attendono ancora i dovuti aiuti”.

L’esponente del Partito Democratico auspica un cambio di passo da parte del Governo regionale: “Abbiamo ancora due anni di legislatura davanti – aggiunge – e mi auguro vivamente che, prima della fine di questo mandato, io possa tornare su questo tema e ringraziare per l’erogazione dei fondi necessari a risarcire, almeno in parte, i danni subiti dai nostri agricoltori. Sarebbe – conclude – un segnale concreto di attenzione e di rispetto per un settore vitale per la nostra economia”.

