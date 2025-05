Dal primo weekend verso il cuore del festival: Scenica conquista Vittoria

Vittoria – Una città che si accende accogliendo con grande entusiasmo il primo weekend della XVII edizione di Scenica, il festival che porta nel Sud Est della Sicilia ben 25 compagnie internazionali grazie all’organizzazione dell’associazione culturale Santa Briganti, con la direzione artistica di Andrea Burrafato, con il sostegno del Comune di Vittoria, del Libero consorzio comunale di Ragusa, della Regione Sicilia e del Ministero della Cultura. Sabato scorso, lo spettacolo “Shake Shake Shake” ha trascinato grandi e piccoli in un vortice di acrobazie aeree e gag irresistibili. Gli artisti della compagnia Pakipaya hanno solcato il cielo con i loro virtuosismi lasciando tutti a bocca aperta in una piazza F. Ricca stracolma di persone inaugurando così anche la sezione “Raccordi” del festival. Non meno suggestiva è stata l’atmosfera presso Edoné Lab, dove la mostra fotografica “Confini sfocati” ha invitato a uno sguardo profondo sulle periferie, tra scatti crudi e potenti di Brancaforte, Vacirca e Fasulo. Una giornata speciale, invece ieri, per la “Domenica en plein air” che ha trasformato la villa comunale in salotto collettivo, animato sin dal mattino da laboratori creativi per bambini, letture per i più piccoli con i volontari del programma “Nati per leggere” e la presenza di tantissime realtà territoriali, associazioni e cooperative che hanno lavorato per una giornata dedicata all’incontro, all’informazione, all’ecologia, allo scambio e all’integrazione. Nel primo pomeriggio si è svolta la Maratona di Asa25 a cui hanno partecipato numerosi appassionati di fotografia mentre per l’attesa sezione “Raccordi” – progetto realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e con il sostegno dei progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) per Adulti Ordinari, DM/DS e Minori Stranieri non Accompagnati, gestiti dal Comune di Vittoria, e attuati da Diaconia Valdese CSD – Servizi Inclusione, Cooperativa Iride, Cooperativa il Geranio e Cooperativa Area – la “Circle Song” condotta da Veronica Racito ha unito voci di terre e culture diverse in un abbraccio sonoro, un canto corale che ha trasformato la diversità in bellezza condivisa. Poco dopo, la Compagnia Zalatai ha incantato con “Bal(les)”, uno spettacolo delicatissimo di giocoleria e acrobatica, seguito dalla replica di “Shake Shake Shake” e da una degustazione di piatti tradizionali del Maghreb. Il concerto di Radio Lausberg, tra ritmi world e contaminazioni rock, aperto dai Curamunì, ha chiuso in bellezza la serata. Il vasto programma di Scenica torna dal 15 maggio: giovedì si inaugura “Oups, Tant Pis!”, mostra fotografica di Giansalvo Cannizzo; poi in Piazza del Popolo sarà d’obbligo non perdersi “Totò degli alberi” dei Kuziba teatro (in un piccolo teatro elisabettiano che farà rivivere “Il barone rampante” di Calvino in replica il 16 ore 20, il 17 ore 11.30 e 20.00, il 18 ore 19.00). Il palco del Teatro Vittoria Colonna, per Scenica, accoglie in prima nazionale lo spettacolo “27”, un’intensa creazione firmata da Ermanno Sbezzo e James Sutherland, coreografi di rilievo internazionale. Un tributo al celebre Club 27, che accomuna artisti leggendari come Janis Joplin, Jimi Hendrix, Amy Winehouse e Kurt Cobain, uniti da talento straordinario e destini tragicamente interrotti a 27 anni. Venerdì 16 maggio l’atmosfera si anima con i puppets di My!Laika con “Tre storie” e poi con il caos orchestrato di “The Crazy Mozarts” di Mundo Costrini – spettacolo che trasporta il pubblico in un concerto di clownerie musicale – fino al concerto dei Téklémek che combinano canti tradizionali Tamasheq, blues del deserto, rock, funk ed elettronica – per la sezione “Raccordi”. Sabato 17 maggio al Wunder Casa-Teatro, “Matomari No Nai” e “Forget me not” di Catarina Casqueiro e Tiago Coelho, un duetto di danza-circo che esplora l’intimità e la fusione tra due corpi. “Stralunati”, alle 21.00 dei Teatrialchemici/ Dadadàun, spettacolo visionario e poetico, sarà in scena al Teatro Vittoria Colonna, fino al live notturno, al Chiostro delle Grazie, di Angelo Sicurella, che presenta in anteprima il suo nuovo lavoro “Ancora più buio”, tra synth e batterie frenetiche. Il secondo fine settimana del festival vedrà svolgersi un’importante tavola rotonda, domenica 18 maggio, presso Sala delle Capriate, alle 10.30, organizzata in collaborazione con C.Re.S.Co., dal titolo “Il centro (è) in periferia”: un momento di confronto tra operatori, organizzatori, artisti e pubblico sul ruolo e le difficoltà di chi genera cultura in periferia. La mattina, i volontari di Vittoria di “Nati per leggere” saranno in Piazza del Popolo e nel tardo pomeriggio, Annalisa Limardi metterà in scena “No”, un intenso monologo danzato sulla difficoltà di dire no. L’attesissimo spettacolo teatrale “Autoritratto”, di Davide Enia, un’orazione civile che affronta la mafia con il linguaggio del canto, del dialetto e del cunto, chiuderà nel migliore dei modi il secondo weekend di Scenica. Dal 19 al 25 maggio il festival prosegue con mostre, spettacoli, workshop e incontri che terranno viva l’energia della città fino a far sentire tutti, davvero, parte di un grande racconto collettivo. Info e programma su www.scenicafestival.it, telefono 0932.1910888 o 328.5782765 (no whatsapp) – info@santabriganti.org

