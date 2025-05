Anffas Modica illumina il percorso del Progetto di Vita con un seminario chiave

MODICA – Anffas Modica APS si fa promotrice di un importante momento di riflessione e formazione sul Progetto Individuale o Progetto di Vita, invitando tutti gli attori coinvolti nel mondo della disabilità: professionisti del settore, caregiver e chiunque sia interessato all’argomento. L’appuntamento si configura come un’occasione preziosa per “chiudere un cerchio” sulle esperienze passate e, soprattutto, per inaugurare un nuovo capitolo alla luce delle significative evoluzioni normative e giurisprudenziali che hanno interessato la materia.

L’attenzione di Anffas verso questo fondamentale strumento di inclusione e autodeterminazione è ben nota e affonda le radici in un impegno costante e di lunga data. Basti ricordare la campagna nazionale “Buon compleanno 328”, che celebrava la Legge quadro sull’handicap, o la tenace opera di sensibilizzazione sull’articolo 14, cuore pulsante del Progetto di Vita, portata avanti dall’associazione dieci anni dopo l’entrata in vigore della stessa legge. Un impegno culminato anche in importanti vittorie legali, come la sentenza ottenuta al TAR di Catania con il supporto dell’avvocato Marcellino.

Già nel 2011, Anffas aveva dimostrato la sua lungimiranza organizzando a Modica, presso la scuola per assistenti sociali, un primo seminario focalizzato sulle potenzialità del Progetto di Vita, rivolto a professionisti, familiari e persone con disabilità.

Oggi, con rinnovato slancio, Anffas Modica desidera offrire un nuovo spazio di apprendimento e confronto corale su questo tema cruciale. Il seminario vedrà la partecipazione di relatori di spicco che porteranno il loro prezioso contributo: la Dott.ssa Rita Floridia dell’ASP di Ragusa, la Dott.ssa Maria Ausilia Scucces del Comune di Modica, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Veronica Veneziano, l’Avvocato Alessia Gatto di Anffas Nazionale, la Dott.ssa Chiara Scrofani di Anffas Ragusa e, soprattutto, la Ministra Alessandra Locatelli, figura chiave che ha fortemente voluto l’ultima e significativa innovazione legislativa rappresentata dal d.lgs 62/2024.

Un ringraziamento speciale va all’ENS di Ragusa, che garantirà la presenza di un interprete LIS per favorire la piena accessibilità all’evento. Si attende inoltre l’accreditamento da parte dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia, a testimonianza della rilevanza scientifica e professionale del seminario. Un sentito ringraziamento va anche all’amministrazione comunale per il prezioso supporto logistico e a tutte le aziende del territorio che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante iniziativa.

Anffas Modica APS è convinta che questo seminario rappresenti un’opportunità imperdibile per approfondire la conoscenza del Progetto di Vita, comprenderne le nuove implicazioni normative e condividere buone prassi, con l’obiettivo comune di costruire percorsi di vita sempre più inclusivi e rispondenti ai bisogni di ogni persona con disabilità.

