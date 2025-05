Play off Eccellenza. Modica Calcio “di rigore” sul Vittoria. Passa il turno

MODICA – VITTORIA 1 – 0

MODICA – il Modica vince lo spareggio play off contro i cugini del Vittoria e passa il turno.

Cacciola trasforma il rigore: atterramento di Arquin decide il match!

-Un episodio controverso, dunque, ha deciso la sfida odierna: al 53′, l’attaccante Cacciola ha trasformato con freddezza il calcio di rigore concesso per un atterramento in area di Arquin da parte del portiere Malandrino.

L’azione incriminata è avvenuta in una fase cruciale dell’incontro, con le due squadre ancora bloccate sullo 0-0. Arquin, lanciato in contropiede, è stato giudicato fallosamente interrotto da Malandrinòin area di rigore. L’arbitro ha indicato, senza pensarci, il dischetto, scatenando le proteste vibranti della squadra ospite, che contestava la decisione.

Sul pallone si è presentato Cacciola, che non ha tremato, spiazzando il portiere e siglando il gol che ha sbloccato il risultato e, di fatto, la partita.

Nel primo tempo grave infortunio per l’attaccante modicano Idoyaga nello scontro con un avversario. Il giocatore è stato portato in ospedale. Lungo il recupero concesso dall’arbitro: 17’ nel primo tempo, 7’ nel secondo.

Prossimo avversario del Modica sarà l’Elettro Marconia, formazione lucana.

