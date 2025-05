Ispica, dipendenti comunali a orario ridotto: l’appello dei consiglieri comunali

Ispica – La questione dei dipendenti ad orario ridotto (24 ore settimanali) va affrontata e risolta. La denuncia da parte dei Consiglieri Comunali Pierenzo Muraglie, Carmelo Oddo, Matilde Sessa, Mary Ignaccolo, Giovanni Muraglie e Angelina Sudano. Non è più possibile attendere oltre.

L’ente, per questa ragione e per il sottodimensionamento del numero dei dipendenti rispetto ai parametri ministeriali, non è, stante le condizioni attuali, nelle condizioni di far fronte ai servizi essenziali ed ai bisogni della comunità cittadina.

L’integrazione oraria è essenziale per garantire la sopravvivenza dell’ente stesso.

La problematica sta oltremodo snervando i lavoratori, proseguono i Consiglieri, e li pone in condizioni di grave disagio. La questione è economica, ma ha anche risvolti sociali assai preoccupanti con ripercussioni negative sulla serenità delle famiglie.

Serve un intervento economico regionale ed è per questa ragione che l’Onorevole Abbate, nella qualità di primo firmatario, depositerà un emendamento con in calce la firma di altri deputati affinché venga discusso prontamente. La questione è estremamente importante ed il Parlamento regionale non può in nessun modo dividersi sull’argomento.

Siamo pronti a fare la nostra parte sostenendo una giusta causa che va oltre ogni rivendicazione di parte, concludono i Consiglieri Pierenzo Muraglie, Carmelo Oddo, Matilde Sessa, Mary Ignaccolo, Giovanni Muraglie e Angelina Sudano

