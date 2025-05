Provincia. L’assemblea dei sindaci favorevole al Rendiconto 2024. Il voto in Consiglio il 29 maggio

Ragusa – L’assemblea dei sindaci ha espresso all’unanimità parere favorevole al Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2024 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Si tratta di un passaggio obbligatorio ma non vincolante. L’atto, corredato dal parere favorevole anche del Collegio dei revisori dei conti, arriverà in consiglio provinciale il prossimo 29 maggio per il voto.

Dalla relazione del dirigente del settore Finanze e contabilità, Giuseppe di Giorgio, si evince che al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione complessivo si attesta a 42.197.244,78 euro mentre l’avanzo libero è pari a 3.499.396,81 euro.

“Il rendiconto 2024 certifica la buona salute dell’ente provinciale che ci permetterà di attivare politiche a favore dei Comuni, soprattuto quelli che hanno maggiore bisogno, ma nessuno dei territorio sarà messo in secondo piano”, commenta la Presidente Maria Rita Schembari.

Presenti 7 sindaci su 12 (Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso, Santa Croce Camerina Giarratana, Monte Rosso), in quote percentuali oltre al 74% della popolazione. “L’assemblea dei sindaci, come da statuto del Libero Consorzio Comunale, ha un potere consultivo. Deve cioè esprimere un parere riguardo ai provvedimenti che poi vanno sottoposti per la deliberazione al Consiglio. A mio avviso non è una funzione un ruolo di carattere secondario perché ritengo fondamentale questo momento di confronto tra noi amministratori”, prosegue la Presidente.

“Dalle parole di tutti è emersa piena soddisfazione per quanto riguarda il rendiconto 2024 che chiude tra l’altro con un’abbondante avanzo d’amministrazione e con una lusinghiera relazione del Collegio dei revisori dei conti. Il Libero Consorzio di Ragusa è una macchina che lavora benissimo grazie a tutte le sue articolazioni amministrative e gestionali in cui la politica non potrà che innestarsi in maniera positiva”, conclude Maria Rita Schembari.

Nel corso del dibattito sono stati affrontati ulteriori temi, tra cui, su spunto del sindaco di Giarratana Bartolo Giaquinta, il possibile accordo di gestione con Iblea Acque per la condivisione della struttura Moriso, il sistema per il monitoraggio in continuo delle risorse idriche sotterranee del territorio ibleo realizzato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa col supporto scientifico del Centro Studi di Economia applicata all’Ingegneria – CSEI Catania.

