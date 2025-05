FdI: Sgombero casa occupata abusivamente a Ispica, primo risultato del “pacchetto sicurezza” in provincia

Ispica – Il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia, Giovanni Moscato, e il Coordinatore Cittadino di Ispica, Marco Santoro, esprimono piena soddisfazione per l’importante risultato ottenuto grazie al costante e qualificato lavoro delle forze dell’ordine, che hanno oggi restituito una casa occupata abusivamente alla legittima proprietaria.

Il tempestivo intervento, reso possibile grazie all’applicazione del decreto “pacchetto sicurezza” entrato in vigore lo scorso 12 aprile e fortemente voluto dal Governo Meloni, rappresenta il primo concreto risultato in provincia di Ragusa. In particolare, il lavoro svolto dai poliziotti del Commissariato di Modica, sotto la direzione della Procura della Repubblica, è stato lodevole: grazie alla loro pronta azione e all’accurata indagine, l’immobile è stato rapidamente sgomberato e restituito alla legittima proprietaria, evitando ulteriori danni e garantendo giustizia. Questo intervento è un chiaro esempio di come la sicurezza rappresenti una priorità assoluta per il nostro territorio, e di come la collaborazione tra Istituzioni e forze dell’ordine possa dare risultati concreti.

Moscato e Santoro dichiarano all’unisono: “L’occupazione illegale di immobili è un fenomeno che, purtroppo, danneggia cittadini onesti, che si vedono privati del loro diritto di godere della propria abitazione. Ringraziamo sentitamente gli agenti del Commissariato di Modica per il prezioso lavoro svolto, che ha permesso di restituire l’immobile alla proprietaria. Questo intervento è la dimostrazione che la recente approvazione in Consiglio dei Ministri del nuovo decreto sicurezza, come annunciato dalla stessa Premier Giorgia Meloni, rappresenta una risposta concreta e tempestiva contro il crimine, fornendo alle Forze dell’Ordine nuovi strumenti e maggiori tutele per agire in tempi rapidi, liberare gli immobili occupati abusivamente e garantire maggiore rigore contro chi delinque.”

Un grazie va anche al Senatore Salvo Sallemi per il suo costante impegno in favore delle politiche di sicurezza, che oggi, grazie alla piena applicazione del decreto, vedono un primo significativo traguardo. Moscato e Santoro concludono: “Proseguiremo a lavorare insieme al Sen. Salvo Sallemi per sostenere la sicurezza e la legalità sul nostro territorio, continuando a valorizzare il lavoro delle forze dell’ordine e a garantire un futuro più sicuro per tutti.”

