Un viaggio nella storia navale di Pozzallo con la mostra “Mare Vero”

Pozzallo celebra la sua tradizione marinara con la mostra “Mare Vero”. L’essenza di un Borgo, un evento imperdibile dedicato alla storia della marineria locale. “L’esposizione di modellismo navale, dichiara Raffaele Monte che ha curato il progetto, racconta l’identità e il passato delle famiglie pozzallesi, che per generazioni hanno vissuto il mare con passione e dedizione. “Attraverso modelli dettagliati e rappresentazioni storiche, la mostra offre uno spaccato autentico delle tradizioni marinare e del legame profondo tra Pozzallo e il suo mare.

“Un evento, dichiara il Sindaco Ammatuna, che esalta cultura e memoria. Questa rassegna non solo celebra il passato, ma diventa un’occasione per riflettere sull’importanza del mare nella vita quotidiana della comunità, richiamando alla memoria le storie di tanti marittimi e delle loro imbarcazioni.” L’evento sarà fruibile dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 19:00, presso lo Spazio Cultura Meno Assenza con inaugurazione il 9 maggio alle ore 18:30, l’esposizione sarà disponibile fino all’8 giugno. Un’esperienza da non perdere per chi ama il mare e la storia.

