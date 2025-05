Ragusa – Stamani presso la sede dell’Assessorato allo sviluppo economico di via on, Corrado Di Quattro, si è insediato l’Osservatorio Socio Economico del Comune di Ragusa istituito con la delibera del Consiglio Comunale n. 91 del dicembre dello scorso anno.

L’Osservatorio Socio Economico ha l’essenziale scopo di monitorare e analizzare le attività economiche e le opportunità di sviluppo del territorio, al fine di fornire elementi utili per le attività di pianificazione e programmazione del Comune di Ragusa.

Dai contributi dei partecipanti nel corso del primo incontro è emersa la necessità di indicare le linee guida che possano fornire le chiavi di lettura indispensabili a tracciare nuove modalità di approccio per promuovere lo sviluppo del territorio rendendo gli interventi in materia economica sempre più efficaci e rispondenti a un mutato contesto socio-economico.

Si rende necessario, quindi, trovare nuove modalità di approccio creando prima fra tutte una sorta di banca dati, non più ancorata a vecchi sistemi di lettura, ma che sia efficace innovativa, attiva e creativa.

La scelta dei metodi di indagine per le proiezioni del lavoro dipende dal tipo di informazioni che si desiderano ottenere e dal contesto specifico. I metodi possono essere qualitativi, basati su opinioni soggettive, o quantitativi, che utilizzano dati empirici analizzati con metodologie statistiche.

Per creare un’offerta di lavoro efficace è essenziale includere dati e informazioni statistiche pertinenti. L’analisi del mercato del lavoro, le competenze richieste e le tendenze attuali possono aiutare a strutturare politiche del lavoro che siano specifiche e attraenti.

Per offrire politiche del lavoro efficaci è fondamentale analizzare, quindi, i dati sul mercato del lavoro, le proiezioni future e le competenze richieste.

Il mercato del lavoro presenta grandi sfide come il declino demografico, la nuova forza lavoro proveniente da paesi europei ed extraeuropei, la necessità di aggiornare le competenze dei lavoratori.

L’osservatorio socio-economico, composto da esperti in materie giuridiche e sociali, dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, dagli enti del terzo settore dall’ispettorato del lavoro, si presta quindi, in maniera inconfutabile, a essere il fulcro attivo e propositivo delle future politiche attive che favoriscano l’occupabilità, l’adattabilità, l’imprenditorialità e le pari opportunità.

“Solo con tutte le forze socioeconomiche e con la volontà condivisa – dichiara l’assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Massari che è stato il promotore della formazione dell’Osservatorio Socio Economico – possiamo costruire un progetto di vera Comunità, questo approccio si basa sulla partecipazione, la collaborazione e la valorizzazione delle risorse locali per creare un tessuto sociale più forte e resiliente”.

Dell’Osservatorio fanno parte il Presidente: dott. Carmelo Arezzo – esperto in discipline economiche, giuridiche e sociali, il prof. Giorgio Massari – assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa, il dott. Francesco Raniolo – esperto in discipline economiche, giuridiche e sociali; il prof. Marco La Bella – esperto in discipline economiche, giuridiche e sociali, il sig. Rosario Leggio – rappresentante designato dalla CGIL sede territoriale di Ragusa, la sig.ra Pierantonia Ingala – rappresentante designata dalla CISL sede territoriale di Ragusa, il sig. Carmelo Distefano – rappresentante designato dalla UIL sede territoriale di Ragusa, il sig. Angelo Raniolo – rappresentante designato dalla Confartigianato sede territoriale di Ragusa, la dott.ssa Rosa Chiaramonte – rappresentante designata dalla Confcommercio sede territoriale di Ragusa, il dott. Luca Campisi – rappresentante designato dalla Confcooperative sede territoriale di Ragusa, il dott. Luca La Licata – rappresentante designato dalla Confagricoltura sede territoriale di Ragusa, l’ ing. Nunzio Rosso – rappresentante designato da ANCE sede territoriale di Ragusa, il dott. Andrea Roccaro – rappresentante designato dalla CNA sede territoriale di Ragusa e dall’OTASS (Ordine Tecnologi Alimentari Sicilia e Sardegna), il dott. Mario Molè – rappresentante designato dalla Sicindustria Delegazione di Ragusa, il dott. Vincenzo La Monica – rappresentante designato dalla CARITAS di Ragusa, il prof. Pierluigi Catalfo – Professore associato di Economia Aziendale – Dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, il dott. Raimondo Floridia – rappresentante designato dal Dipartimento Regionale del lavoro e il dott. Mirko Piccione – rappresentante designato dall’Associazione “Generazione Zero”.

