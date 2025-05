Ragusa: Aggredisce assistenti sociali e forze dell’ordine con una mannaia, bloccato dai Carabinieri

RAGUSA – Momenti di alta tensione nel centro storico di Ragusa, dove un uomo di 42 anni di origine togolese, identificato come K.K. e in carico ai servizi sociali, ha aggredito operatori e forze dell’ordine armato di una grossa mannaia.

L’intervento è scattato in un’abitazione al pian terreno di uno dei vicoli del centro storico, su richiesta della Polizia Municipale. Gli agenti urbani, intervenuti in supporto di alcune incaricate dei servizi sociali, erano stati bersaglio dell’aggressione da parte di K.K., il quale si trovava in uno stato di forte agitazione psicofisica. Urla e il brandire minaccioso della mannaia avevano reso impossibile qualsiasi tentativo di approccio pacificatorio.

Immediatamente sul posto sono giunti i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Ragusa Principale, unitamente a un equipaggio della squadra volanti della Polizia di Stato e ai Vigili del Fuoco. Anche i militari dell’Arma sono stati fatti oggetto del tentativo di aggressione con il grosso coltello.

Al fine di scongiurare il concreto pericolo che le minacce dell’uomo potessero degenerare in atti violenti verso terzi o autolesionistici, e considerando la presenza all’interno dell’appartamento di ben tre bombole di gas, potenziale grave rischio per l’incolumità pubblica, le Forze dell’Ordine hanno agito con tempestività e coordinazione.

Aprendo simultaneamente più varchi di accesso all’abitazione e protetti da equipaggiamento difensivo, i Carabinieri sono riusciti a irrompere nell’alloggio e a bloccare l’extracomunitario. Nonostante ciò, gli agenti hanno dovuto parare diversi fendenti di machete sferrati dall’uomo, che fortunatamente hanno impattato sugli scudi e sui caschi.

L’immediato intervento di un medico del 118, giunto sul posto, ha permesso di accompagnare in piena sicurezza il togolese in ospedale per ricevere le cure necessarie. Nei suoi confronti è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria iblea per i reati di violenza e minaccia nei confronti di Pubblici Ufficiali.

