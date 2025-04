Diritto al Voto: sul sito e la pagina Facebook del comune di Modica le modalità su come esercitarlo per chi vive fuori sede alla consultazione referendaria dell’8 e 9 giugno 2025

Le elettrici e gli elettori modicani che per motivi di studio ma anche di lavoro o cure mediche e familiari conviventi sono domiciliati per un periodo di almeno tre mesi in un comune di una regione diversa dalla Sicilia, possono esercitare il diritto di voto ‘fuori sede’ in vista delle consultazioni referendarie dei prossimi 8 e 9 giugno. Le modalità per esercitare il diritto di voto e la modulistica disponibile sono consultabili sul sito del comune di Modica: http://www.comunemodica.rg.it/wp-content/uploads/2025/04/AvvisoTemporEsteroeModello.pdf

Esercitare il voto, è un diritto inalienabile ed è per questo che come Assessore alle Politiche giovanili – ha detto Samuele Cannizzaro – invito tutti i Modicani fuori sede ed in particolare ragazze e ragazzi che frequentano le università lontano dalla nostra Isola, a esercitare il diritto di voto ai prossimi referendum” dell’8 e 9 giugno 2025

Salva