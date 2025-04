Un modicano sul podio dell’Inferno Beach: Karol Azzarelli conquista il secondo posto di categoria

Lo scorso fine settimana, il team OCR Camp Giarratana, con 28 atleti in gara, ha portato in alto i colori della Sicilia alla prestigiosa gara di Cattolica, valida per il Campionato Italiano Team 2025 e la Coppa Italia FIOCR. Nella gara standard di sabato, lungo un percorso di 10 km, Santi Galofaro si è guadagnato il diciottesimo posto assoluto dando il massimo e portando a casa un risultato di rilievo. Il resto del team ha invece preso parte alla gara short di 3 km, ottenendo risultati molto importanti. Tra questi, spicca l’ottavo posto assoluto di Francesco Paolino, che ha anche conquistato la vittoria di categoria, e il secondo posto di Karol Azzarelli nella categoria 20-24 anni. Inoltre, Giovanni Gulino si è classificato terzo nella categoria 25-29 anni. Questi risultati testimoniano la crescita e la competitività del team OCR Camp Giarratana, che continua a distinguersi nel panorama OCR nazionale. Ma a chiudere in bellezza il weekend, ci ha pensato il team composto da Giovanni Gulino, Francesco Paolino e Santi Galofaro che nella gara di domenica, prova unica del Campionato Italiano Team, ha conquistato il titolo assoluto di campioni italiani!

Su un percorso di 6 km, il team siciliano si è confrontato con gli atleti più forti del panorama OCR italiano dimostrando di non essere da meno e conquistando il gradino più alto del podio. Con una prestazione impeccabile hanno regalato alla squadra, alla città di Giarratana e a tutta la Sicilia un momento di grande emozione e orgoglio.

Salva