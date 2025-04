Ragusa ha il suo nuovo delegato Coni: è il modicano Roberto Chiaramonte

Ragusa – Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) ha un nuovo delegato provinciale per Ragusa: è Roberto Chiaramonte. La nomina è stata ufficializzata dalla Giunta Regionale del Coni Sicilia, che ha individuato nel dirigente sportivo modicano la figura ideale per guidare lo sport ibleo in questa nuova fase istituzionale.

Roberto Chiaramonte, classe 1971, è una figura ben nota e attiva nel panorama sportivo locale e regionale. Attualmente ricopre la carica di presidente regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane (Pgs) Sicilia ed è presidente emerito dell’Asd Orsa Modica. La sua lunga esperienza nel mondo associativo è accompagnata da una forte attenzione ai valori educativi dello sport.

Ex allievo salesiano, cooperatore e animatore della parrocchia Maria Ausiliatrice di Modica, Chiaramonte ha sempre dedicato il suo impegno alla promozione dello sport come strumento fondamentale per la crescita integrale della persona, con un focus particolare sui giovani.

Chiaramonte succede a Maria Monisteri, che ha assunto nuovi incarichi all’interno della Giunta Regionale del Coni. La sua designazione segna l’inizio di una nuova stagione per la delegazione provinciale di Ragusa, che si prefigge l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le diverse associazioni sportive del territorio, sostenere le realtà locali e promuovere una visione dello sport che sappia coniugare competizione, inclusione e formazione.

“Sono profondamente onorato di questo incarico – ha dichiarato Roberto Chiaramonte – e ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata. Metterò a disposizione del territorio tutta la mia esperienza, con l’obiettivo primario di costruire una rete solida e partecipata, capace di sostenere lo sport in tutte le sue sfaccettature, valorizzando ogni disciplina e la storia unica di ogni associazione. Credo fermamente che insieme possiamo rilanciare lo sport ibleo come un potente motore educativo e sociale per la nostra comunità”.