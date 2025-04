30 Aprile-1° Maggio. Terza edizione Notti e Note di Mare a Pozzallo

La terza edizione di Notti e Note di Mare, il 30 aprile e il 1° maggio a Pozzallo, promette di essere un evento straordinario, ricco di arte, danza, musica e cultura. Con un programma variegato e la partecipazione di artisti di fama nazionale, l’evento si preannuncia imperdibile. Tra i protagonisti di questa edizione ci saranno il celebre DJ e producer Nicola Fasano, la talentuosa cantautrice Gerardina Trovato e, per il “Primo Maggio”, il concerto realizzato in collaborazione con la CGIL Ragusa, che vedrà protagonista assoluto il carismatico Lello Analfino, pronto a incantare il pubblico con un’esibizione insieme alla sua T-Orch&stra. Altri importanti interventi musicali arricchiranno le due giornate, con la partecipazione della Hottanta Band, della Drako Crew Band e della Naife Band. Il programma prevede inoltre l’esibizione dei DJ Salvo ed Alex, del pozzallese Gaetano Calì e le emozionanti performance di danza di Carolina Palavecino. Non mancheranno momenti dedicati ai più piccoli, con animazione per bambini, lo stand con i libri degli autori pozzallesi e altri intrattenimenti organizzati dall’associazione Albero Storto. Le serate si svolgeranno in Piazza delle Rimembranze e in Piazza Municipio, dove la magia del mare e della musica si incontreranno per regalare momenti indimenticabili. Un appuntamento che celebra la bellezza di Pozzallo e il talento degli artisti coinvolti, il programma degli eventi è consultabile sulle pagine istituzionali social.

