Schembari alla Presidenza Provincia. Confcommercio: “Occasione per porre temi che ci stanno a cuore”

Ragusa – “Auguriamo buon lavoro al nuovo presidente del Libero consorzio dei Comuni, il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari. Siamo certi che farà tesoro dell’esperienza amministrativa già acquisita e che, soprattutto, cercherà di ascoltare le esigenze dei territori per dare risposte il più possibile esaustive agli stessi”. Lo dice il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, che aggiunge: “Come Confcommercio provinciale, siamo convinti che sia una ottima occasione da sfruttare per cercare di porre sotto attenzione alcuni temi che stanno a cuore alla nostra categoria e che attengono allo sviluppo dell’intera area iblea: a cominciare dalla necessità della riqualificazione urbana nei centri storici allo scopo di contrastare la dilagante desertificazione commerciale che interessa sempre più da vicino tutti i Comuni della nostra area. E non dimentichiamo anche il nodo sicurezza rispetto a cui, ne sono certo, la neopresidente si adopererà con l’obiettivo di trovare quelle risposte che, in casi del genere, si rendono vieppiù necessarie. Un confronto, in tempi rapidi, si rende necessario anche per il rilancio del porto di Pozzallo e dell’aeroporto di Comiso, rispetto a cui i nostri territori e le imprese agli stessi collegati si attendono risposte il più possibile all’altezza della situazione”.

