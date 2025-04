Controlli amministrativi della Polizia, sospesa per cinque giorni la licenza ad un locale di Scicli

Scicli – Le Squadre Amministrative della Questura e del Commissariato di Modica hanno effettuato alcuni controlli nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento nelle località balneari dei comuni della provincia, riscontrando alcune violazioni alle normative.

In occasione del controllo presso un locale di somministrazione di alimenti e bevande del capoluogo, gli operatori della Divisione Polizia Amministrativa hanno rilevato, al momento dell’accesso, che il locale era stato trasformato abusivamente in luogo di pubblico spettacolo; infatti, nonostante il titolare fosse già stato diffidato dal Questore a non effettuare tale attività senza avere ottenuto il previsto titolo autorizzatorio, era in corso di svolgimento un intrattenimento danzante, in assenza della verifica di agibilità della struttura ed in assenza della licenza, per cui si è proceduto all’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.

Inoltre, personale del Commissariato P.S. di Modica, nel corso del controllo effettuato in un locale pubblico di Scicli, ha accertato che nell’area di pertinenza dello stesso era stato regolarmente organizzato ed in corso di svolgimento un intrattenimento danzante, rilevando l’inosservanza di alcune prescrizioni imposte nella licenza di p.s.,; pertanto, si è provveduto alla notifica del provvedimento di sospensione per giorni 5 della stessa emesso dal Questore della provincia di Ragusa.

Nell’approssimarsi della stagione estiva, verranno intensificati i controlli tesi a verificare la regolarità dei titoli autorizzativi per tutti gli esercizi pubblici della provincia, l’osservanza di leggi e regolamenti nello svolgimento delle attività, tra cui l’occupazione di suolo pubblico, il divieto di vendita di alcolici ai minori, il rispetto degli orari e dei limiti delle diffusioni sonore.

Salva