L’elezione di Schembari e gli auspici di Confcooperative Ragusa

Ragusa – Il presidente territoriale di Confcooperative, Luca Campisi, a nome di tutto il sistema della cooperazione associato e presente nell’area provinciale, augura buon lavoro alla neopresidente del Libero consorzio dei Comuni, Maria Rita Schembari. “Oggi più che mai – afferma Campisi – si avverte la necessità di fare squadra e, in questo senso, ci auguriamo che la neopresidente possa fare sedere attorno allo stesso tavolo i rappresentanti delle associazioni di categoria, dello sviluppo e della crescita presenti sul territorio affinché possano essere definite le linee guida di un’azione che ci aiuti a smarcarci da questa fase complessa. Il mondo della cooperazione in provincia di Ragusa, non ci sono dubbi, ha bisogno del supporto delle istituzioni affinché, tutti assieme, si possa protendere verso un percorso di sviluppo in grado di rafforzare il nostro peso specifico nei contesti regionali e, perché no, anche nazionali. Siamo certi che sia esigenza da parte di tutti cercare di formulare le migliori strade da percorrere per un futuro sempre più ricco di stimoli”.

