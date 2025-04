Ragusa. Inizia questo mercoledì 30 aprile la terza edizione di “Festacrante in centro”

Ragusa – Torna la rassegna “Festacrante in centro” con una terza edizione ricca di eventi, emozioni, musica e bellezza pronta a infiammare l’anima di Ragusa da aprile a settembre. Promossa dal centro commerciale naturale “I Tre Ponti”, consorzio di imprese e associazioni del centro storico, la manifestazione nasce con l’obiettivo di rivitalizzare il cuore della città, trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto. Un progetto che non è solo culturale, ma profondamente civico, nato dal desiderio di riportare vita, luce e vivacità dove un tempo pulsava il centro commerciale e sociale di Ragusa. L’apertura di “Festacrante in centro” sarà mercoledì 30 aprile alle ore 19.00, in via Roma, ed è affidata a un trio di straordinari musicisti: Marco Cascone al pianoforte, Fiammetta Poidomani alla voce e Daniele Ricca al violino. Con un repertorio raffinato, il trio guiderà il pubblico in un viaggio sonoro raffinato e coinvolgente. Via Roma si trasformerà davvero in un salotto urbano, e con un intreccio di luci, musica e storie, si darà il via a un’edizione pensata per ridisegnare il centro storico del capoluogo ibleo, tra note musicali, talk show, rappresentazioni teatrali e incontri culturali. “Festacrante in centro è molto più di una rassegna – spiega Elio Guastella, presidente del Ccn I Tre Ponti – è un grido di rinascita, un gesto d’amore verso la città e il suo cuore antico. È la risposta concreta di un gruppo di commercianti e cittadini che ha scelto, anche grazie al supporto del Comune di Ragusa, di accendere il centro storico con azioni concrete, anno dopo anno, raccogliendo sempre più consensi e partecipazione”. Già da qualche settimana la centralissima via Roma è oggetto di una nuova installazione che sta attirando la curiosità e l’interesse di turisti e visitatori, anche loro pronti a partecipare al calendario di eventi praticamente al via.

Salva