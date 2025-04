Calcio. Eccellenza B: Milazzo campione, Avola e Vittoria ai play off, Modica attende in finale

Il campionato di Eccellenza B ha emesso i suoi verdetti finali con il Milazzo che ha conquistato matematicamente la promozione in Serie D. Tuttavia, l’emozione non è finita qui, con i play off pronti a regalare ulteriori colpi di scena.

L’Avola e il Vittoria si contenderanno l’accesso alla finale in una semifinale che promette scintille. L’Avola è giunto ai play off dopo un’ottima stagione, anche domenica è caduto in casa della Leonfortese. Il Vittoria, dal canto suo, sconfitto in casa dall’Imesi, ha chiuso la regular season al terzo posto, dimostrando grande solidità e un prolifico attacco.

La semifinale tra Avola e Vittoria, che si giocherà domenica prossimaal “Gianni Cosimo” alle 16.30, si preannuncia equilibrata e combattuta su ogni pallone. Il Vittoria potrà contare sul vantaggio del fattore campo, ma l’Avola ha già dimostrato di poter espugnare campi difficili.

Ad attendere la vincente della semifinale c’è il Modica. La formazione rossoblù ha concluso il campionato al secondo posto, staccando di oltre dieci punti la quinta classificata (Nebros), guadagnandosi così l’accesso diretto alla finale play off. Il Modica, forte di una stagione di alto livello, osserverà con attenzione la semifinale per conoscere il proprio avversario nella sfida decisiva per la promozione in Serie D.