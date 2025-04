Elezioni provinciali: DC primo partito della provincia. Il commento dell’On. Abbate

“Prima di qualsiasi commento politico sul risultato di queste consultazioni, mi preme fare i complimenti ed augurare un buon lavoro al nuovo presidente della provincia, Maria Rita Schembari. Finalmente la provincia tornerà ad avere una guida politica dopo anni di dannoso commissariamento. In merito al risultato del nostro candidato Gianfranco Fidone non posso che essere pienamente soddisfatto di quello che è il risultato globale colto dalla DC. Da soli, unica esperienza in Sicilia dove hanno regnato le grandi intese, ci siamo confrontati con due coalizioni storiche, di destra e di sinistra, senza sfigurare. Anzi. Siamo riusciti a scavalcare le sinistre, che esprimono diversi sindaci in provincia, ed arrivare molto vicini alla maxi alleanza di destra (FdI, FI, MpA, Lega e Movimenti dei Sindaci). Da oggi possiamo dire che in provincia di Ragusa è nato un terzo polo, quello di centro. Gianfranco Fidone resterà un nostro uomo di punta anche nel futuro perché ha dimostrato tutte le qualità e la stoffa del politico di razza che farà sicuramente strada”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate commenta il risultato delle elezioni di secondo grado che hanno restituito una guida politica all’Ente di Viale del Fante. “Oggi la DC è di gran lunga il primo partito della provincia grazie alla compattezza mostrata dalla nostra squadra. Nessun altro partito può contare singolarmente su un numero così alto di consiglieri Se pensiamo che in due anni siamo arrivati ad avere dalla nostra ben 64 consiglieri (il 30% dei votanti) partendo da zero, si capisce quanto straordinario sia in termini assoluti il nostro risultato. Lo schieramento di sinistra (PD, 5Stelle e Movimenti vari di sinistra) hanno totalizzato 44 consiglieri, Fratelli d’Italia 38, Lega/Grande Sicilia e Movimenti dei Sindaci 56, Forza Italia 14. Voglio complimentarmi con Irene Tidona, Giovanni D’Aquila e Alessio Ruffino che sono entrati in consiglio provinciale e che porteranno avanti il nostro progetto rappresentando il gruppo più nutrito tra gli scranni di Palazzo dell’Aquila”.

