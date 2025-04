Rateizzazione Creset. Interrogazione del Consigliere Spadaro

Modica – Il consigliere comunale del Partito Democratico di Modica, Giovanni Spadaro, ha formalmente richiesto chiarimenti all’Amministrazione comunale in merito alla possibilità di modificare l’articolo 18 del Regolamento Generale delle Entrate. La sua iniziativa nasce dalle crescenti difficoltà economiche segnalate da numerosi cittadini modicani, alle prese con cartelle di pagamento relative a tributi arretrati.

Come già anticipato in un precedente incontro con il Sindaco, molti residenti si trovano in una situazione di disagio nel far fronte agli importi dovuti secondo le attuali modalità di rateizzazione previste dal regolamento vigente, votato dal Consiglio Comunale.

Nella sua interrogazione scritta, protocollata in data 22 aprile 2025, il consigliere Spadaro chiede di conoscere le eventuali problematiche di natura tecnica che ostacolerebbero una revisione dell’articolo 18. In particolare, sollecita informazioni circa la fattibilità di un aumento del numero massimo di rate concedibili per il pagamento dei tributi. Allo stesso modo, chiede se, a seguito dei precedenti colloqui con l’Amministrazione, una modifica in tal senso sia già in programma.

“Non vi è infatti alcun dubbio che un aumento del numero delle rate metterebbe i cittadini in difficoltà economiche nelle condizioni di poter pagare”, sottolinea Spadaro nel suo documento. Il consigliere del PD esprime la sua fiducia che l’interrogazione venga inserita all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, auspicando una discussione costruttiva e una risposta concreta alle esigenze della cittadinanza.

La questione della rateizzazione dei tributi rappresenta un tema sensibile per molte famiglie modicane, e l’intervento del consigliere Spadaro mira a sollecitare l’Amministrazione a valutare misure che possano alleggerire la pressione finanziaria sui cittadini in difficoltà, garantendo al contempo la riscossione dei tributi dovuti. Si attendono ora le risposte dell’Amministrazione comunale e gli sviluppi in sede consiliare.