Comiso. 25 aprile, Pd: “Il fronte progressista animerà una serie di interventi”

In occasione del 25 aprile e delle celebrazioni per la Liberazione dal nazifascismo, il Pd di Comiso e Pedalino parteciperà al corteo istituzionale che si terrà dalle 9,30 in piazza Fonte Diana, in centro, con soste previste al palazzo municipale, presso la lapide del generale Pelligra, al monumento ai Caduti e ai monumenti alla Resistenza. “Dalle 11, al monumento alla Resistenza – affermano il segretario cittadino del Pd Gaetano Scollo e il capogruppo al Consiglio comunale, Gigi Bellassai – ci saranno una serie di interventi animati dal fronte progressista. In particolare, letture, interventi, contributi per celebrare insieme storia e valori costituenti del nostro Paese”. “Anche qui, nella nostra Comiso – ricordano Scollo e Bellassai che domani interverrà in proposito – la Resistenza non fu lontana o invisibile. Ebbe un volto, ebbe un cuore. Quello di giovani che decisero di non piegarsi, di alzare la testa e lottare per un futuro che nemmeno sapevano se avrebbero vissuto. Uno di loro era Angelo Adamo, tenente partigiano, a cui oggi è intitolata una via della nostra città. Ma una via non basta a raccontare la grandezza del suo gesto. Non basta a trasmettere il valore della sua scelta. Angelo Adamo, come tanti altri, ha scelto la libertà degli altri, al posto della sicurezza propria. Ha scelto di non tacere. E così facendo ci ha lasciato un’eredità immensa. Ed ecco perché riteniamo sia opportuno, in occasione dell’80esimo anniversario, testimoniare questa figura che per tutta Comiso possiede ancora oggi un grande significato”.

