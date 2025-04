I problemi di Via Ruffino a Modica. Riceviamo

Salve, io sono la ragazza che si occupa dei gatti di Via Ruffino e ci tengo a precisare che quella foto che vi hanno mandato risale a più di un mese fa , la colonia è già censita e mi sto occupando io ogni singolo giorno di pulire davanti casa di ogni persona che si lamenta. Mi hanno fatto sparire 6 cuccioli appena nati… e hanno pure il coraggio di far pubblicare un articolo su questo. Sono anche stata minacciata che i gatti me li avrebbero fatti sparire. Questa è civiltà? Perché invece non vi hanno girato foto e video dello schifo che c’è attualmente in Via Ruffino??

Ok, ci penso io. In allegato trovate le foto e i video del vero degrado che fa l’essere umano e non i gatti!

P.S.: la pipì che vedete scorrere in foto non è dei gatti ma dei ragazzi che si mettono lì a bere litri di birra. Questo è normale?

