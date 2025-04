RTMPlay accende i riflettori sulla festa della “Madonna Vasa Vasa” con un talk show live

Modica – Il Gruppo Editoriale Radiortm espande i suoi orizzonti mediatici con il lancio ufficiale di RTMPLAY, il nuovo settore televisivo che promette di portare freschezza e dinamismo nel panorama informativo locale. L’avvio delle trasmissioni non poteva cadere in un momento più significativo: coinciderà, infatti, con i tanto attesi festeggiamenti della Madonna Vasa Vasa, un evento profondamente radicato nella tradizione e nel cuore dei modicani.

Per celebrare questo debutto e immergersi immediatamente nell’atmosfera festiva, RTMPLAY inaugurerà la sua programmazione domenica, a partire dalle ore 19, con un coinvolgente talk show in diretta. Il palcoscenico di questa prima trasmissione sarà l’animato Corso Umberto, precisamente dai tavoli del rinomato Caffè Macchiato, un vero e proprio salotto cittadino.

A condurre questo speciale appuntamento saranno Salvatore Cannata e Marisa Scivoletto, che con la loro professionalità e vivacità accompagneranno il pubblico in una riflessione sul tema “La Pasqua a Modica, tra gioia, festa e criticità”. Attraverso un dialogo aperto e dinamico, i conduttori ospiteranno diverse personalità e raccoglieranno le voci della gente, esplorando le molteplici sfaccettature di questa importante ricorrenza religiosa e culturale.

L’innovativa proposta del Gruppo Editoriale Radiortm non si limita alla tradizionale fruizione televisiva. Grazie alla diretta streaming, il programma potrà essere seguito comodamente da qualsiasi dispositivo connesso, semplicemente accedendo alla piattaforma online www.rtmplay.it. Un modo per raggiungere un pubblico ancora più ampio e coinvolgere anche coloro che non potranno essere fisicamente presenti lungo il corso principale.

L’avvio di RTMPLAY rappresenta un importante passo in avanti per il Gruppo Editoriale Radiortm, che consolida la sua presenza sul territorio offrendo un nuovo strumento di informazione, intrattenimento e connessione con la comunità. L’appuntamento con il talk show inaugurale, in concomitanza con i festeggiamenti della Madonna Vasa Vasa, si preannuncia come un’occasione imperdibile per vivere da vicino l’emozione della festa e scoprire il nuovo volto televisivo di Modica. Non resta che sintonizzarsi o connettersi per essere parte di questo nuovo capitolo.

