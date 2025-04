Lions Club. Conferito premio “Eccellenze della Contea di Modica” al Maestro Giorgio Scarso

Ieri All’auditorium “Pietro Floridia” il Lions Club Modica ha conferito il prestigioso premio “Eccellenze della Contea di Modica” al Maestro Giorgio Scarso, fondatore della Scherma Modica e presidente onorario della Federazione Italiana Scherma. Giunto alla sua dodicesima edizione, il premio è stato istituito per celebrare personalità che, con il loro impegno e talento, hanno valorizzato l’immagine e i valori del territorio modicano. La cerimonia, condotta dal giornalista Marco Sammito, ha ripercorso l’eccezionale carriera del Maestro Giorgio Scarso e della Scherma Modica, attraverso le testimonianze di figure di rilievo come i maestri Eugenio Migliore e Giancarlo Puglisi, i presidenti del sodalizio schermistico Antonio Cartia e Giovanni Savarino, l’ex sindaco Franco Di Martino e l’attuale sindaco di Modica Maria Monisteri, che ha ricoperto per anni il ruolo di presidente della Scherma Modica. “Abbiamo deciso di conferire il premio al Maestro Giorgio Scarso – spiega il presidente del Lions Club Modica, Giovanni Liberatore – per il suo esempio straordinario di sportività e di dedizione alla comunità, anteponendo il ‘noi’ all”io.’ Per questo siamo fieri di riconoscergli l’onore del premio”. Giorgio Scarso è una figura di spicco nel panorama della scherma italiana e internazionale ed ha dedicato la sua vita a questo sport, fondando la Scherma Modica e diventando una guida per numerosi schermidori. Ha ricoperto ruoli prestigiosi, tra cui la presidenza della Federazione Italiana Scherma (2005-2021) e la vicepresidenza della Federazione Internazionale di Scherma (2009-2016). La sua dedizione e il suo impegno hanno contribuito a elevare i valori della scherma e a promuovere il territorio di Modica.

