Pasqua a Comiso. Ieri l’accensione delle luminarie artistiche

La luce che squarcia il buio. In piena connotazione pasquale, ieri sera, l’accensione delle luminarie artistiche all’esterno della basilica dell’Annunziata a Comiso curata da La Lucerna Luminarie di Ferrara Giuseppe e figli. Numerose le persone presenti che, al momento dell’accensione, hanno applaudito le mani a testimoniare il proprio personale apprezzamento per quanto hanno avuto modo di ammirare. Subito dopo, sempre ieri sera, la preghiera di adorazione comunitaria che, anche in questa circostanza, è risultata molto partecipata. Oggi, poi, in chiesa Madre, ci sarà la processione con i simulacri della passione. Domani, Sabato santo, dalle 11, sul sagrato della basilica, la presenza dei Madonnari di Sicilia del maestro Maurizio Cannizzo che, con le loro figure religiose, attireranno l’attenzione dei fedeli e dei semplici curiosi. A mezzogiorno, sempre sul sagrato, la benedizione alle uova, simbolo dello schiudersi della vita nuova. Alle 20, poi, la veglia pasquale nella notte santa con la liturgia del fuoco e il canto dell’annuncio pasquale, la liturgia della Parola, la liturgia battesimale e il rinnovo delle promesse battesimali, la liturgia eucaristica. Al termine della veglia, ci sarà la processione eucaristica per le seguenti vie: piazza Ss. Annunziata, corso Vittorio Emanuele, Iacono, piazza Fonte Diana, degli Studi, Papa Giovanni XXIII, piazza Ss. Annunziata e rientro in basilica. Al termine della processione, è in programma la benedizione eucaristica e la discesa dei simulacri di Gesù Risorto e di Maria Santissima Annunziata. Alle 21 l’accensione della scalinata della basilica artisticamente decorata, in ricordo di don Franco Forti. Alle 22,30, in piazza Ss. Annunziata la realizzazione di opere d’arte sulla Pasqua a cura di Mikhail Albano, artista di fama internazionale. Alle 23, la millenaria notturna pasquale. Le celebrazioni sono messe in risalto, dal punto di vista mediatico, dall’azienda Gali group trasporti e logistica di Ispica che ha voluto puntare l’accento sul forte aspetto identitario di questi appuntamenti religiosi.

Salva