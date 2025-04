Confcommercio tra i banchi dell’istituto Mazzini di Vittoria per parlare di turismo sostenibile

L’istituto delle Scienze umane “Giuseppe Mazzini” di Vittoria ha ospitato un incontro formativo rivolto agli studenti della classe 3ªC, incentrato sul tema del turismo sostenibile e sulle potenzialità del territorio in chiave esperienziale e identitaria. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco in collaborazione con Confcommercio Vittoria, ha visto la partecipazione di Salvatore Guastella, vicepresidente provinciale di Confcommercio Ragusa, del presidente sezionale Gregorio Lenzo e di Arianna Serena, componente del direttivo dell’associazione di categoria, con delega al Turismo. Nel corso dell’incontro, Arianna Serena ha illustrato le principali forme di turismo sostenibile, soffermandosi in particolare su quello cosiddetto esperienziale, sul turismo di prossimità, ma anche su quello culturale, letterario e delle radici. Ha inoltre coinvolto attivamente gli studenti in un interessante dibattito sui luoghi, sulle identità locali e sulle modalità più efficaci per valorizzare in modo autentico e rispettoso le risorse del territorio. Salvatore Guastella, dal canto suo, ha affrontato il tema delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, sottolineando l’importanza strategica di un sistema integrato che comprenda strade, ferrovie e collegamenti aeroportuali. Ha inoltre evidenziato il valore crescente del cicloturismo, definendolo una vera e propria risorsa per lo sviluppo locale e uno degli esempi più concreti di turismo sostenibile. Il presidente sezionale Lenzo, invece, ha spiegato che è necessario investire in cultura mentre è opportuno il dialogo con i giovani perché significa seminare idee e costruire consapevolezza. “Il futuro del nostro territorio passa anche da qui – ha affermato Lenzo – da una scuola che ascolta, da associazioni che propongono e da ragazzi che partecipano con entusiasmo. Un sentito ringraziamento va alla dirigente scolastica, Emma Barrera, alla docente Ilenia Dimartino e al presidente della Pro Loco Vittoria, Rosario Giarratana”.

Salva