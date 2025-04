Kiwanis Modica. “Un Uovo per la Vita”. Gesto di vicinanza e solidarietà per minori ucraini

Anche quest’anno il Kiwanis Club di Modica ha partecipato al Service Distrettuale “Un uovo per la vita” acquistando le uova di Pasqua da donare ai bambini. Un momento di sentita solidarietà e affetto dei soci verso quei minori che la vita sinora non ha riservato loro le migliori fortune.

Quattordici uova di Pasqua sono state donate all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII che ospita a Villa De Leva di c. da “Scorrione” altrettanti bambini ucraini sfuggiti alla guerra e alla fame.

È stato un momento molto toccante. Il dialogo che la presidente Maria Zingale, la sua vice Giuseppina Trovato e il presidente del Key Club Samuel Macaluso hanno avuto con questi minori.

Bambini che sono stati costretti a lasciare le loro famiglie in una situazione di totale degrado residenti in città distrutte e prive di qualsiasi servizio essenziale.

Venerdì 11 aprile scorso il Club Kiwanis di Modica ha proceduto ad un’altra donazione di un “Uovo per la vita” a favore di otto minori italiani, dai 6 ai 17 anni, ospiti nel convento delle Suore Carmelitane della comunità Beata Maria Crocifissa Curcio.

