Sinagoga di Palermo: posata la prima pietra

Ebbene sì. Anche Palermo avrà la sua Sinagoga. La prima pietra è stata posata nei locali dell’ex Oratorio di Santa Maria del Sabato, concesso in comodato gratuito dall’Arcidiocesi locale nel 2017 agli ebrei palermitani. Lavori coperti per intero dall’amministrazione cittadina e che trasformeranno l’edificio in uno spazio destinato ad accogliere il culto ebraico, come prevede un accordo sottoscritto lo scorso dicembre assieme a Ucei e Comunità di Napoli. L’ area della Sinagoga è quella dell’antico quartiere ebraico. «Lo sappiamo da fonti certe. Come diari e testimonianze di viaggio, a partire da quella redatta dal rabbino Ovadià Bertinoro (1455 – 1516)», spiega Luciana Pepi, referente della Sezione palermitana della Comunità partenopea e presidente dell’Istituto Siciliano di Studi Ebraici:. «Palermo si riappropria di una propria caratteristica storica e millenaria che è quella della convivenza civile, della tolleranza e dell’integrazione», ha dichiarato tra gli altri il primo cittadino di Palermo Roberto Lagalla.

