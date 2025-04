Il Cioccolato di Modica IGP ha celebrato la Giornata Nazionale del Made in Italy

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP protagonista della e Giornata Nazionale del Made in Italy promossa dal Ministero delle Imprese e del Made In Italy.

“Il cioccolato di Modica IGP, patrimonio del Paese, per lo sviluppo del Territorio” questo il tema della iniziativa organizzata dal Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” di Modica.

L’evento che si è svolto presso l’Aula Magna dell’Alberghiero dopo i saluti del Dirigente Scolastico Bartolomeo Saitta e del delegato dell’Accademia Italiana della Cucina Carlo Ottaviano, si è aperto con il messaggio in collegamento video del Sen. ADOLFO URSO – Ministro delle Imprese e del Made in Italy – (Link n.1)

È stato il Direttore del Consorzio Scivoletto che ha tracciato il profilo del cioccolato di Modica IGP , una delle espressioni gastronomiche più significative del Made in Italy, anche in ragione del fatto di essere il primo e ad oggi unico cioccolato in Europa con il marchio IGP. Presentati gli effetti dell’incremento della produzione di barrette di cioccolato di Modica IGP dal 2019 al 2024 anno nel quale sono state immesse in commercio ben 3.870.000 barrette. Barrette di cioccolato di Modica IGP tutte dotate del contrassegno di Stato prodotto dal Poligrafico e gestito con CSQA. Scivoletto ha voluto ringraziare il Presidente della Repubblica per una sua citazione, resa in occasione della presentazione del Francobollo dedicato al Cioccolato di Modica IGP : “Il cioccolato di Modica Igp, un prodotto dell’arte umana che è diventato ambasciatore della cultura e della tradizione alimentare nel mondo”.

Sono seguiti gli interventi in presenza del Capitano Comandante Compagnia Gdf Modica CAMILLA MASSARINI, che si è ampiamente soffermata sul valore della produzione del Made in Italy nel settore agroalimentare illustrando tutte le iniziative a livello nazionale poste a tutela delle indicazioni Geografiche da parte della Guardia di Finanza. Appello ai giovani a diffidare dai facili acquisti di prodotti a scapito della qualità certificata.

Di seguito il Prof. Orazio Licitra, Docente Vicario dell’Alberghiero, ha coordinato gli interventi in video collegamento di : IGNAZIO ABBATE- Presidente 1° Commissione Ars- . (Link n.2) ; DARIO CARTABELLOTTA Dirigente Generale Assessorato Reg. Le Attività Produttive – Sicilia -. (Link n.3);

ALBERTO IMPRODA – Avvocato Esperto In Made In Italy -. (Link n.4); MAURO ROSATI – Direttore Generale Origin Italia -. (Link n.5) ; FRANCESCO SORO – Direttore Generale del Poligrafico e Zecca dello Stato – . (Link n.6).

Dopo gli interventi, presentati tre “CASE STUDY” FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE, incentrati sull’impiego del cioccolato di Modica IGP quale ingrediente :

GIORGIO SOLARINO – Delegato Onav Modica, ha presenta il Liquore con Cioccolato di Modica Igp; GIOVANNI CARNIBELLA – Docente Alberghiero di Modica, ha presenta il liquore ottenuto con gli scarti delle fave di cacao tostate; GIOVANNI GALESI – Docente Alberghiero Modica, ha presenta una innovativa crema spalmabile che impiega fra gli ingredienti oltre al cioccolato di Modica Igp, mandorle tostate e Olio Extra Vergine di Oliva del territorio.

E’ seguita la visita al Laboratorio Didattico dell’Alberghiero per la produzione del cioccolato di Modica IGP. Guidato dal professore Giovanni Carnibella il laboratorio è diventato una fucina per nuovi cioccolatieri specializzati nella produzione del cioccolato di Modica. I presenti hanno assistito alla fase della tostatura delle fave di cacao, per l’occasione utilizzate quelle provenienti dalla Guinea Equatoriale, alla loro riduzione in granella , alla spremitura in pasta amara, alla formatura e sformatura delle barrette del mitico cioccolato di Modica.

Evento concluso, nel dehors del Bar Didattico, con una degustazione di cioccolato di Modica e di delizie dolciarie che hanno previsto l’impiego del cioccolato di Modica come ingrediente a cominciare da quelli presentati nel corso dell’evento a cura del Prof. Marigliano. A tutti gli ospiti in dono una barretta di cioccolato di Modica IGP con incarto dedicato all’evento.

Salva