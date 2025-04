Sallemi(FDI): “Approvati i bandi per la continuità territoriale dell’aeroporto di Comiso”

“Dopo mesi di intenso lavoro istituzionale sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’11 aprile, i bandi per la continuità territoriale dell’aeroporto di Comiso. Un risultato importantissimo, che garantirà tariffe agevolate per i residenti in Sicilia sulle tratte aeree da Comiso verso Roma e Milano nonché la certezza dei collegamenti verso le due destinazioni”.

Lo afferma il senatore Salvo Sallemi di Fratelli d’Italia che aveva presentato atti parlamentari sulla continuità territoriale che, prima per il fallimento di Alitalia e poi per l’emergenza pandemica, non si era concretizzata per l’aerostazione casmenea.

“Finalmente un traguardo che attendevamo da tempo – dichiara con soddisfazione il senatore Salvo Sallemi -. Grazie a questo provvedimento, i siciliani potranno viaggiare con prezzi calmierati, rafforzando i collegamenti essenziali tra la Sicilia e il resto d’Italia. Un passo fondamentale per lo sviluppo economico e turistico del nostro territorio.

I bandi prevedono che i vettori entreranno in azione per offrire tariffe agevolate dal 1° novembre 2025 e quindi si copriranno gli oneri di servizio pubblico (OSP) assicurando maggiori opportunità di mobilità ai cittadini e una crescita strategica per l’hub di Comiso. La procedura di gara rimarrà aperta per tre mesi, dando modo alle compagnie aeree di presentare le loro offerte.

“Voglio ringraziare il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, parte attiva e propulsiva per questo traguardo, l’onorevole Giorgio Assenza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la parte tecnica che ci ha assistiti e l’eurodeputato Ruggero Razza che a Bruxelles non ha fatto mancare il costante impegno e la collaborazione che hanno reso possibile questo risultato. È la dimostrazione che, lavorando insieme con determinazione, possiamo portare a casa risultati concreti per il territorio”, conclude Sallemi.

