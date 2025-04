Modica Calcio a lavoro per preparare l’ultima di campionato

Tutto pronto per una nuova settimana di lavoro al Modica Calcio, in questa appena trascorsa tutto il gruppo ha preso parte agli allenamenti guidati da Pasquale Ferrara, unico assente Mollica che non rientra dall’infortunio e dovrà subire un intervento chirurgico per rientrare dal problema che lo attanaglia ormai da mesi.

Tutto il resto del gruppo è sceso in campo con Fragapane e Arquin che hanno fatto delle sedute di allenamento differenziato per migliorare la propria condizione in vista dell’ultima di campionato contro il Rosmarino, mentre Mallia e Cappello hanno salutato il gruppo a metà settimana e si sono uniti alla rappresentativa regionale per il Torneo delle Regioni con cui nel frattempo hanno raggiunto la prima vittoria all’esordio contro la Basilicata.

La settimana inizierà ora con la seduta di martedì che vedrà ancora tutto il gruppo impegnato nel programma di allenamenti preparato dal duo Ferrara – Tudisco. Da segnalare il progetto che lega sempre il Modica Calcio e la sua “cantera”, giovedì scorso, infatti, la formazione rossoblu è stata impegnata in un allenamento congiunto con l’Under17 del Modica Airone, formazione guidata da Andrea Tona, questo si replicherà anche il prossimo giovedì con la possibilità di visionare quelli che potrebbero essere i giovani del futuro di questa gloriosa squadra.

