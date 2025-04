Vittoria. Arrestata la donna violenta al Pronto Soccorso del “Guzzardi”

Vittoria – Momenti di terrore e violenza si sono consumati all’alba di domenica presso il pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, culminati con l’arresto di una giovane donna di 25 anni da parte dei Carabinieri.

La vicenda ha avuto inizio intorno alle 5 del mattino, quando la ragazza si è presentata al nosocomio lamentando dolori a un braccio. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata quando la giovane ha manifestato insofferenza per i tempi di attesa, rifiutandosi categoricamente di rispettare il proprio turno.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, ancora in corso, la 25enne ha iniziato a inveire con insulti e sputi contro il personale sanitario presente. La sua furia si è poi scatenata contro le attrezzature del pronto soccorso, danneggiando una postazione informatica. Nel culmine della sua aggressività, la donna ha colpito al volto un’infermiera residente ad Acate, causandole ferite giudicate guaribili in sei giorni.

L’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Vittoria, allertati dalla struttura sanitaria, non ha placato l’ira della giovane. Anzi, al loro arrivo, la 25enne ha sferrato un violento pugno contro uno dei militari, procurandogli la frattura del setto nasale e un trauma facciale con una prognosi di venti giorni. Anche un altro carabiniere ha riportato lievi ferite, giudicate guaribili in pochi giorni.

Dopo l’aggressione, la donna è stata immediatamente fermata e condotta presso la caserma dei Carabinieri di Vittoria. Attualmente si trova in stato di arresto, in attesa delle decisioni della Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa, che dovrà valutare le accuse a suo carico in relazione agli atti di violenza e danneggiamento compiuti all’interno della struttura ospedaliera. L’episodio ha suscitato forte sconcerto e preoccupazione tra il personale sanitario e le forze dell’ordine, evidenziando ancora una volta la crescente problematica della violenza nei confronti di chi opera in prima linea nei servizi pubblici.

